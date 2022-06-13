功夫茶：槍林彈雨慶回歸　治安不靖慘悽悽

今年係香港回歸25周年，可惜受疫情影響，5年一度嘅「回歸煙花匯演」亦已宣告取消。之不過，雖然無煙花匯演，香港依然被一陣火藥味籠罩，皆因日前喺「人間妖域」蘭桂坊附近，上演黑幫南亞兵團大火併嘅時候，竟然有南亞佬拔槍開火；唔止㗎，就喺中環槍擊案嘅案發同一日，喺長沙灣通州街西九龍法院，又有人因為藏有仿製槍械被捕。香港治安立立亂都唔係一朝一夕嘅事，之但係家吓經已唔能夠用「刀光劍影」去形容，直頭係槍林彈雨，搞到市民出街都提心吊膽，驚死隨時中流彈！

舊陣時香港嘅治安無論幾差都好，就算市民落街咁唔好彩遇上黑幫劈友，起碼都可以靠兩隻腳逃走；依家啲黑幫郁啲就拔槍，市民點跑都快唔過粒子彈㗎喎！更何況，你估個個揸槍都係神槍手咩，10槍都唔知有冇一槍打得中目標，其他嗰9槍就變成流彈，一個唔好彩隨時命仔都冇埋！查實槍械問題失控有幾嚴重，大家睇吓位於太平洋另一端嘅美國就知，三日唔埋兩日就有一宗槍擊案，而且死嘅都係無辜市民；再睇墨西哥，啲黑幫毒販一傾唔掂數，就大街大巷擸槍火併；係咪要去到呢個地步，「忠誠勇毅」先肯做番啲嘢呢？

睇番今次呢單仿製手槍案，被捕男子本身因為藏毒，當日要到西九龍法院處理緩刑事宜；好彩法院有安檢，保安及時透過X光機發現嗰支仿製槍，否則後果不堪設想。咁都唔算恐怖，警方事後喺被捕男子嘅家中，起獲多12支仿製槍械、反政府海報同埋抗議裝備，而最恐怖嘅係，警方話唔排除被捕人士係槍迷！大哥，啲抗議裝備唔通係事後留嚟紀念咩，梗係事前做準備㗎啦；7‧1臨近，仲傳緊可能有國家領導人訪港，好惹人遐想啫！再講，就算係槍迷，都唔會癲到明知去法院都佗槍啦，真係想唱句︰「天才與白癡，你黐定佢黐！」

眾所周知，愈係臨近7‧1呢啲大日子，愈易有啲有心人出嚟搞事，想要破壞香港嘅安定繁榮！短短數日之內，先後破獲兩宗涉及槍械嘅案件，究竟係偶然巧合，抑或係有人精心籌劃，就算搞唔出咩襲擊，依然要港人膽戰心驚？最攞命嘅係，中環槍擊案中嘅真槍到依家都仲未搵番，估計仲有10多名涉案疑犯未被捕，成單案冇晒下文咁，市民又點會唔驚！鬧市槍聲隆隆，港府卻一反常態鴉雀無聲，高官連出嚟開官腔穩定民心都懶得做，係咪想大事化小，凡涉及黑幫都不了了之？話說之前有個屎塔蓋犯禁聚令，有晒證據但至今都冇下文，唔通呢啲先係新常態？

想香港實現安定繁榮，搞好治安係關鍵！除咗要懲治黑暴，同樣要懲治黑惡分子。勿以惡小而為之，勿以善小而不為，唔好以為偶然一宗半宗槍擊案就唔嚴重，冰山浮出水面嘅永遠只係一角，邊個知有幾多黑槍已流入本港。警方此時唔出手，又要等中央出手拯救嗎？