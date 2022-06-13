北京以武統來反對台獨，對台灣來說是好事，不是壞事。北京的立場是堅決反台獨，但不反對維持現狀。台灣為甚麼要搞台獨呢？為了歸順日本、美國，背叛中國，甚至與中國整體為敵？

主張台獨的人，不管是拿着美國或日本等外國護照，實際是顛覆中國的主權，是外敵，中國人便應群起而伐之。怎可讓他們作為漢奸在中國的領土台灣為外國勢力破壞中國的主權呢？以美國在全球的搗亂，沒有一個地方經美國「民主、自由、人權」的介入而不變成廢墟一片，把任何的建設、發展都摧毀。在台灣搞台獨，也同樣是要把台灣在光復後幾十年的發展打成粉碎，伊拉克、敍利亞足以為鑑。

但如果台灣排除台獨，在兩岸和解條件下各自發展，互相競爭，一是減除向美國購買武器的浪費，減少軍備開支，使已負債沉重的庫房有所緩解，騰出資金來推動基建，改善民生。二是兩岸和好，便可延續馬英九的安排，進一步發展兩岸的產業協作、經濟互補，更可借特殊的地緣戰略地位，一方面引進美日西方的技術，另一方面與大陸的科研條件結合，產生在大陸難以達致的協同作用，效果應比香港更大。而且台灣有本身的基礎，加上海外台灣人，與大陸人才合作，當會優於以色列之利用從俄羅斯回歸的猶太人。

三是兩岸產業分工，形成更具效率的產業鏈、價值鏈，把現時因生產成本條件差異帶來的企業投資格局優化。台灣的製造業不會像香港那樣空洞化，僅更好支持留台的半導體晶片等尖端科技生產中心，從而保留產業進一步升級進步的知識和生產條件。在半導體產業借助大陸的市場，龐大相關產業市場和生產鏈，可鞏固台積電為首的國際領先開發水準。在這樣的發展下，台灣可倣效愛爾蘭引進海外投資，面向大陸龐大的市場。愛爾蘭從歐洲窮國一躍而成為歐洲人均GDP領先的經濟，有賴與歐洲大陸的分工。台灣有利之處是可與大陸分工。大陸的規模與增長勝於歐洲，台灣與之合作當可造就比愛爾蘭更大的經濟奇迹。

四是台灣民生可得益於大陸的工農生產，穩定台灣物價，提升民生水準。

台灣還可維持現狀，完善有類歐洲的社會民主資本主義，在制度上與大陸和平競賽。美國、日本怕的是大陸與台灣聯手，台獨便是它們的破壞手段，台灣人是否愚蠢到看不出好壞？