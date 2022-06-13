在第19屆香格里拉對話上，中國國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀會晤55分鐘，台灣問題是雙方討論的核心內容。魏鳳和表示，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍必將不惜一戰。奧斯汀則聲稱，美國會繼續遵守長期的「一中政策」，也即基於《台灣關係法》、「中美三個聯合公報」與「六項保證」。他惡人先告狀，要求北京避免對台海局勢「採取進一步破壞穩定的行動」。

中美這些年日趨嚴重的鬥爭，皆因在台灣問題上美國背離「中美三個聯合公報」、挑戰一個中國原則而起。40多年前中美建交後，「中美三個聯合公報」一直是確立兩國正常關係的國際文件，然而漸漸的，美方搬出了它的「國內法」——《台灣關係法》和所謂「六項保證」，組合成美國的「一中政策」。

在中美關係中塞進有毒私貨，試圖毒殺一個中國原則和摧毀中美關係的政治基礎，為「以台制華」、為台灣「倚美謀獨」張目。美國在論述所謂「一中政策」時，明目張膽的把《台灣關係法》置於「中美三個聯合公報」之前，這是在公然藐視「中美三個聯合公報」，把美國的「國內法」凌駕在中美建立外交關係的國際文件之上，把美台關係凌駕在中美關係之上，這是赤裸裸的破壞。

眾所周知，所謂《台灣關係法》脫胎於美台「共同防禦條約」，這是一份「軍事條約」，《台灣關係法》吸收了這條約中的大部分內容，許多條款是原封不動照搬。美國現在把這份脫胎於「軍事條約」的《台灣關係法》置於「中美三個聯合公報」之前，就是在向北京宣告，美國會軍事干涉和武力干預中國統一，介入台海之戰！

這些年來中美關係緊張都是基於此！台灣倚美謀獨的猖狂也基於此！北京發出嚴厲警告、解放軍不惜一戰也基於此！然而美國倒打一耙，誣告北京採取破壞台海穩定的行動！