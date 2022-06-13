俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭遇西方極限制裁，但其石油收入不減反增，今年頭4個月比去年同期足足增加五成，可見西方的制裁弄巧成拙。他們無法壓垮俄羅斯，反而自食苦果，換來愈演愈烈的能源危機和通脹危機。美國5月份消費物價指數創下逾40年新高，按年上升8.6%，有外媒形容為「毀滅性通脹」，一點也不誇張。

俄羅斯石油收入不減反增，除了受益於國際油價飆升，也因為印度、中國和土耳其等主要買家大量入貨，足以抵銷西方的禁運衝擊。尤其是印度，不僅狂買俄油，而且拋開美元直接以兩國貨幣交易，令老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。西方有人威脅要對購買俄油的國家實施二級制裁，純屬笑話，別說美國根本不敢使用這一招，就算用了也注定無效。更何況，西方包括美國自己也在購買俄油，有何資格限制別人？

顯而易見，俄羅斯已穩住經濟，盧布匯率甚至比戰前還要高。反觀美歐形勢愈來愈不妙，美國能源價格在過去一年飆升34.6%，燃油成本上漲逾倍，創下1935年有紀錄以來最大漲幅。此外，食品價格也按年大增10.1%，許多民眾被迫改變購物習慣，節衣縮食。面對瀕臨失控的通脹及低迷的民望，美國總統拜登束手無策，竟遷怒於埃克森美孚等石油公司，指摘他們不生產更多石油，卻賺取更多錢，還威脅要對石油公司增加稅收，真可謂發窮惡。

歐洲情況更糟糕，面對能源危機，許多波蘭人已經改用燒柴，德國人也紛紛搶購並囤積木柴，為下個冬季取暖做準備，時光彷彿倒流回原始社會。難為歐盟還在討論如何逐步減少對俄羅斯能源的依賴，其實即使歐洲完全不用俄羅斯能源，俄羅斯也不怕沒有買家，單是中印等龐大市場就足以容納。

所以說，西方對俄羅斯的瘋狂制裁，實際上是自傷自殘，歐洲是最大輸家，美國日子也不好過。雖然大幅加息預期升溫令大量資金湧入美元避險，使美元出現強勢，但這不過是一陣虛火而已，隨着美國經濟硬着陸風險大增，滯脹危機揮之不去，美元強勢終究難以維持。加上俄烏戰爭嚴重動搖美元信用基礎，各國勢必加快去美元化步伐，老美更難堪的日子恐怕還在後頭。笑到最後才是贏家，俄烏戰爭如何了結，尚是未知之數，目前唯一可以肯定的是，美國和歐洲都不可能笑到最後。