「躺平」一詞在內地興起多時，近年香港也大行其道，港府抗疫固然被指為躺平，就連本應朝氣勃勃的年輕人也選擇躺平，孰令致之？

教育局局長楊潤雄曾煞有介事指出，「躺平主義」容易令青年委靡不振，長遠會窒礙社會進步。有組織訪問100名基層青年，多達23%人選擇躺平，有80%人指躺平是社會氛圍所致，亦有63%人指是因為經濟發展。另有75%人認為，增加房屋供應可改善年輕人躺平情況。由此可見，整個社會不利年輕人向上流，政府沒有為年輕人提供向上流的機會，加上樓價高企，上樓難於登天，由是造就躺平主義氾濫成災。

有頭髮邊個想做瘌痢。香港許多深層次矛盾都是源於房屋問題，私樓動輒過千萬元一個單位，五、六百萬元也只能購得一個「豆腐膶」，這對年輕人而言，無疑是可望而不可即之事。試想想，今時今日的大學畢業生，起薪點也不過一萬多元，若沒有父母幫忙，單靠一份薪水，「上車」根本不可能。即使是中產人士，月入數萬元，若拿不出數百萬首期，一樣只能當隻無殼蝸牛。最近掀起的移民潮，吸引不少身無分文的年輕人決心外闖，除了出於政治原因，某程度上也跟香港樓價過高、對前景失去希望有關。

房屋是人生必需品，不應是奢侈品，「屋是用來住，不是用來炒」絕對是至理名言。新加坡雖被評為家長式管治，人權自由不如香港，但社會問題卻比香港少得多，最起碼當地人沒有上樓難的問題。說到底，有恒產者有恒心，無恒產者無恒心，連古人都懂的道理，偏偏港產官僚詐傻扮懵。當然，港府一直倚賴賣地收入作為主要財政來源，產業轉型光說不練，根本就是促使年輕人躺平的始作俑者。