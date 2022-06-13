周日清早起床，扭開收音機，我不是為追聽節目，只是隨意播放。聽到節目主持人說，稍後會專訪特首林鄭月娥，坦白講，我對這一類訪問沒甚興趣，也就不大在意。訪問開始的頭三數分鐘，我聽得漫不經心，但聽着聽着，卻放下了手邊的工作，轉而靠在梳化上，一直聽畢全程。

不是訪問內容有甚麼吸引之處，要講的說話，相信林鄭在近5年的特首任內，已經講夠。只是我平素鮮少聽政客受訪的直播節目，今趟無意之間碰上，在細聽之下，卻發覺跟看電視新聞斬頭截尾的輯錄片段不同。聽一段全程無刪剪的訪問，你更加能夠了解受訪者的真情實感。

主持人問林鄭月娥，香港公務員是否應該接受深化教育，尤其是有關「一國兩制」的思想。林鄭答是，指公務員確實要加強愛國教育，所以她在任內力主開辦公務員學院。

特首如是說，那是虛應的回答，還是真心的說話？如果是真心話，此事的迫切性又有多大呢？你若是聽節錄式的訪談，就未必能夠領略和感受得到。

我當日聽現場直播則不同，主持人發問的話音剛落，甚至最後的幾個字還未講完，林鄭已經迫不及待地回應，說公務員當真要加強「一國兩制」的思想培訓。正因為此話講得太急，句子中的頭兩、三個字，還有少許變調，讓人聽來頗為彆扭。

這一類間不容髮的直接回應，往往能反映出受訪者的真正想法。林鄭40多年的公務員生涯，其中有5年擔任特首，統領着18萬公僕，對這支隊伍理應知之甚稔。如今就連她也覺得公務員的愛國教育做得不足夠，內中的真實情況有多嚴重，也就可以想見。