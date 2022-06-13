立法會日前通過取消強積金對沖條例草案，替即將壽終正寢的林鄭政府交出一張官員覺得「無愧於自己」、卻有負於市民的成績表，因為一個拒絕推行全民退保的政府，再多的整色整水與慷納稅人之慨，也是無補於事。

回購領展、回購港鐵、取消強積金對沖，被形容為現屆政府的「三座大山」，前兩者涉及的金額龐大，倘要進行，繁複冗長的談判少不免，曾催促同事工作致「牙血都出埋」的林鄭，會否令血庫告急？是故「管治精英」在三座大山中挑一個難度較低的埋手，好歹叫做有功課交，總勝過全數欠交，否則連自嗨的憑藉也無，這才是促成是次對沖條例草案的主因。虧政府還發稿指回歸25年來，政府、僱員及僱主，三方協作促進和諧勞資關係、改善僱員權益和福利，當中點名提及取消使用強制性公積金制度下僱主的強制性供款累算權益對沖僱員的遣散費/長期服務金，堪稱自我感覺良好的人辦。

強積金打從面世當日起已充斥着諸般問題，對沖制度、回報蝕多賺少、行政費用高昂，種種問題皆源於政府善財難捨，不願搞全民退保，更加看準時機借頭借路玩神隱。早年有學者提出由僱主、僱員、政府三方供款方案，甩手掌櫃有從善如流嗎？更遑論會主動出面釐清明明有人已拿了打工仔的錢去投資，股票是有息收的，再向打工仔徵收所謂的管理費，這是不是一門穩賺不賠的生意呢？

打工仔設立到退休才可把錢取出來的月供股票戶口，親力親為做退休投資，除了那些收錢卻不知管個甚麼屁出來的人會爆哭外，打工仔定時收息，還產生了多做退休投資的催化作用。或許「強積金保障退休生活」是真的，只是沒指明保障誰的退休生活，此一答案，基金公司知得最清楚。