香港是世界上最具活力城市之一，但社區的遊樂設施卻異常沉悶老化，需要注入更多特色和新元素。例如康文署、公共屋邨的兒童遊樂場設施，設計單一，千篇一律，區區都是罐頭式的組合，一模一樣的滑梯、鞦韆和搖搖騎，對小朋友而言欠缺趣味、創意及啟發性。筆者早於2017年建議當局應善用公共空間和閒置土地，在全港興建更多共融遊樂公園。

筆者在2018年立法會大會上，亦提出口頭質詢，指房署在青衣某屋邨花了21萬元，在休憩區換上同一款式13個搖搖騎，令人難以接受，要求當局立即改變思維，增設「好玩」設施，參考屯門共融遊樂場經驗，例如在深水埗公園引入共融遊樂設施。

特首其後在2019年的施政報告提出，5年內改造全港逾170個康文署轄下公共遊樂場，其中深水埗公園有望成為香港第二個共融遊樂公園。深水埗公園的改造工程已於去年3月展開，希望局方加快進度，在今年底前完成工程。至於整體改造計劃進度，康文署於過去兩年度分別推展17個及26個改造項目，大部分項目都未有下文，或處於前期籌劃階段，情況絕不理想。當局不應再歎慢板，應加快步伐，並研究將計劃由康文署公園擴展至公共屋邨。

本港的體育設施亦面對同樣問題，供應不足、老化殘舊、欠缺特色元素。筆者留意到，近年有商業機構致力翻新旗下設施，提供多元化的運動空間，包括籃球場、滑板場和單車場等，同時注入藝術和社區元素，吸引不同年齡的居民參與。政府要推動體育普及化，在管理轄下體育設施時應要有新的思維，加快翻新各區的場地，並注入多元化的運動和設計元素，例如可結合一些新興運動，為市民提供不同的運動體驗，以鼓勵全民恒常運動。