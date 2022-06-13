特首林鄭上周在立法會最後一次答問大會上，作了告別式發言，綜觀各報評論，劣評如潮，但蓋棺論定始終是由歷史和人民去定。無論林鄭如何自評已對得起自己，但又誰可知道她對「自己」的要求和標準的定義呢？客觀的事實是，她的民望長期低分，並是回歸以來各任行政長官所得評價分數最低的一位。民調評分未必科學，但已綜合反映了她在港人心目中的位置。正所謂「面係人哋畀，架係自己丟」，何必臨別之際絮絮不休？千秋功罪，留待歷史評說吧！

倘若以本屆政府的管治大政方針、推行路線和實施過程與回歸以來各任政府比較，林鄭還是有相當突出的歷史貢獻，不過卻是從反面教材而言，是過去歷任政府所沒有的典型，為今後每屆特區政府的管治和全面準確貫徹《基本法》，提供了必不可少的失敗教訓和負面經驗。

如果沒有林鄭政府推行綏靖主義討好亂港派，搞所謂「大和解」，以及暴亂爆發後的退縮媾和路線，包庇縱容反中亂港及港獨勢力的種種倒行逆施，就不會令香港政界和市民看清所謂「泛民主派」的反動真面目和外國代理人的政治本質，從而劃清界線，丟掉幻想，誓不兩立，堅決鬥爭，堅決支持中央政府提出和貫徹愛國者治港的正確路線和組織原則，落實議會和行政長官選舉的新選制，改革政治體制及管治結構，改革公務員制度。

如果沒有林鄭推行綏靖主義，放棄堅決對敵鬥爭，用「社會事件」干擾中央止暴制亂方針，最終令區議會淪陷及立法會選舉岌岌可危，凸顯港版顏色革命的城市暴動奪權嚴重危機，就不會促使中央痛下決心，為港立《港區國安法》，扭轉乾坤。林鄭的貢獻是「釀」壞事，好在否定之否定規律起作用。