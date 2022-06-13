三國時，諸葛亮出師伐魏前，曾撰寫《出師表》畀後主劉禪，勸誡佢要親近賢人，遠離小人，並且惕勵自省；最後呢位忠臣寫道：「今當遠離，臨表涕泣，不知所云。」老朽諗起特首林鄭就快燈火下樓台，臨別依依，眼淚冇滴，卻一味自我臉上貼金，稱「已交出一張無愧於自己的成績表」。此外，佢仲要「永不言敗」，堅持「好打得」精神，日前又王婆上身，自賣自誇，指反修例風波引爆嘅連場示威和流血衝突，係主事官員解說不足！

林鄭卸任在即，最大嘅亮點就係「卸膊」和「厚顏」！老朽只能說，為政者切不可以好似豬乸噍田螺──貪口爽！有學者指林鄭人要走卻一味為自己「洗底」，並將矛頭對準繼續留低嘅人，企圖將市民對反修例風波引爆嘅民怨留給新政府！阿姐，咁即係「江山留予後人愁」啫！其實，林鄭「臨別」固然冇贈言，更加冇「秋波」可送，之不過，都唔好留畀市民咁多噩夢啊！萬事盡從忙裏錯，一心須向靜中安，老朽希望佢「如釋重負」後靜下來回望舊事前塵，也許就會深明「沉默是金」！

林鄭卸任感到如釋重負，之不過臨近7‧1爆亂象，新政府有排頭痕！至於廣大市民，更肯定活得不是滋味，治安立立亂，黑幫廝殺搞到喺鬧市「讓子彈飛」！唉！好心咪講乜鬼「已經覓得足夠土地建屋」，下屆政府可以後人乘涼！喂！大姐，冇錯，麵粉就大把，之不過擺到生蟲發霉，你都唔將佢搓成麵糰發酵，然後放入焗爐焗成香噴噴嘅麵包，有鬼用咩？後人乘涼？後人淒涼就有！政府抗疫不力，通關無望，百業蕭條，失業率高企，害慘全民。呢，有調查發現，八成受訪港人計劃兩年內移民離港！港人心酸棄城，唔通又係有官員解說不足？