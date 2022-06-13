特區政府上周五刊憲公布，即日起撤銷港大法律學院前副教授戴耀廷、民主黨前主席楊森、前副主席單仲偕等人的勳銜。他們分屬亂港政客，並因參與違法政治活動而被定罪，政治忠誠已變質，公職服務也走味，其「過氣」勳銜遭依法褫奪，理所當然，亦維護了社會公義和勳銜的尊嚴。

授勳及嘉獎制度於特區成立時創設，標誌香港回歸祖國，進入歷史新紀元。制度的目的有三，一是嘉許為香港回歸祖國作出貢獻的人士，二是確認社會價值觀及樹立新規範，三是增加市民凝聚力。至於獲授勳人士的資格亦有三，一是推動香港市民熱愛祖國，二是關懷、支持和認同祖國事業，三是對香港多方面作出卓越貢獻。

由於獲勳人士被嘉許為畢生或長期為公共和社會服務作出卓越貢獻，或其在所屬範疇有出類拔萃成就人士，而有關勳銜屬終身榮譽，故此授勳制度的水平要求，以及獲授勳者的品德言行，需予持續管控和優化，杜絕可能出現的日久變質，因而設置褫奪勳銜機制，將惡質朽腐者甄汰剔除，引發啟導省思。

第一，勳銜是政治品德的最高體現，玷辱嚴究責。與港英時期的授勳安排不同，特區的授勳及嘉獎制度規範和程序嚴謹，不再是「分豬肉」式的「荷蘭水蓋」，所有獲勳人士均需曾有傑出的公職服務貢獻，亦需有高尚而真誠的政治情操和有實質貢獻，是政府和社會對其能力和成就的肯定和表揚。同時，通過授勳和褫奪勳章的「柔性」獎懲機制，有力推動和維護香港的憲制秩序以及「愛國者治港」的管治體制，防堵被亂港政客衝擊，發揮重要的管治「軟實力」。

第二，終身榮譽需先求終身操守。勳銜榮譽是終身制，政治忠誠和服務熱誠更要終身秉持。特別行政區自成立以來，便已先後有10人的高級別勳章被褫奪。其中，單仲偕和楊森先後獲頒的銀紫荊星章和獲委任為太平紳士，以及戴耀廷的榮譽勳章，便先後因組織或參與違法的政治活動，即使臨屆退休耆年，仍遭定罪判刑並被褫奪勳銜，為德不卒，引發省思！

第三，被DQ才阿Q欠風格。在制度化下，決定授勳名單不易，決定褫奪名單更艱，需要通過層層的把關審查。違法犯禁者在東窗事發後，可以面對現實地指「預咗」會被褫奪勳章，但不能說「無所謂」，因為如果真的「無所謂」，則應最初被通知和諮詢時便一口拒絕領章，或者在決定「公民抗命」時就劃清界線，主動退回勳章。現時被DQ時才做阿Q，太沒風格！

有被DQ者稱捍衞香港的和平集會及示威權利是榮譽也是良知，即使遭撤銷勳銜也不感後悔。坦白說，是否後悔是個人選擇，但因而令香港的政治、法治、經濟、民生「被選擇陪葬」，我們有苦向誰訴？有損失向誰索償？