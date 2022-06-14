世界視線：台海形勢漸緊張　中國明確劃紅線

中國國防部長魏鳳和日前在新加坡出席香格里拉對話會，就台海問題劃下紅線，表明如果有人膽敢把台灣分裂出去，中方一定會不惜一戰、不惜代價。他的言論是針對美日韓三方早前談及台海問題，明確警告美國勿透過印太戰略渲染衝突對抗。隨着美國中期選舉臨近，加上內部問題叢生，華府為了轉移視線，可能更頻繁打台灣牌。

美國國防部長奧斯汀在同一場合的發言，不再掩飾把台灣問題國際化圖謀，指不僅是美國利益，更是國際關注問題。魏鳳和對美方提出4點要求，分別是不要攻擊抹黑、遏制打壓、干涉內政及損害利益。他指如果有人膽敢來犯，中國軍隊必將果斷亮劍、堅決反擊、戰而勝之。對於台灣問題，魏鳳和指和平統一是中國人民最大願望，警告台獨分裂絕對沒有好下場，不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。

魏鳳和暗指美國等域外國家插手攪局，搞亂南海，呼籲域內國家共同警惕。在中美兩軍關係上，魏敦促加強戰略互信，避免誤解誤判，管控風險危機，防止摩擦衝突。雖然中國國防部沒有武裝力量指揮權，軍事指揮由中央軍委職能部門承擔，但魏鳳和亦是中央軍委委員，他的發言或多或少反映中方最高軍事領導機關對台灣問題、南海局勢的立場和看法，可視之為中方紅線定義。

自中美領袖去年11月視像會晤後，兩國軍事角力有增無減，台海形勢一天比一天緊張。美國更在俄烏戰爭爆發後大肆渲染台海戰爭危機，描繪中俄狼狽為奸，以保衞民主為介入台海理由。關鍵時刻，美國最近宣布新一批對台軍售，涉及海軍艦艇零件及技術支援，反映華府仍舊以「切香腸」方式試探北京底線。

無獨有偶，美國在台協會（AIT）官網最近悄悄完成改版，官網上方多了「這是美國政府所屬官方網站」介紹，網頁圖標換成美國國務院徽章，點選部分功能後可看到留白處有國務院水印。除了內容，AIT網站外觀與其他美國駐外使館網站別無二致。一直以來，AIT名義上為非營利民間機構，現時加入美國國務院徽章，象徵美台交往正常化，勢必掀起新一輪風波。