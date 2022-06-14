功夫茶：私隱外洩禍無窮　執法不力實縱容

本港治安每況愈下，除咗黑社會橫行無忌之外，詐騙案件數量亦與日俱增！愈嚟愈多市民誤墮騙局，查實同個人資料外洩不無關係。一般人收到三唔識七嘅電話，或多或少都會有啲防備心；但假如騙徒噏得出市民嘅個人資料，自然容易令人鬆懈。事實上，保障個人私隱係非常重要，政府咁多年嚟多次立法同修法，都係為咗加強保護市民嘅私隱；之不過，立法只係第一步，執法先係關鍵！假如港府唔執法，抑或執法不力，相關法例只會淪為「紙老虎」，變相縱容不法分子繼續犯罪！

呢嗱！個人資料私隱專員公署尋日發表調查報告，指4間物業管理公司違反《私隱條例》當中嘅規定，又批評有醫務中心保障病人資料力度不足，去年3月中更意外棄置一個載有近300名病人醫療紀錄嘅紙箱，違反私隱條例，而且事發近3個月後先通報。雖然私隱專員事後經已向相關公司發出執行通知，指示糾正及防止再發生有關情況，但上述處理手法最多算係警告，相關公司實際上未受任何處罰，當局執法力度顯然不足，難以達到阻嚇之效。

須知道，上述公司一個小小嘅「失誤」，已導致部分市民個人資料外洩，涉事市民隨時面臨經濟損失。更何況，縱然涉事市民因此遭受損失，都難以搵證據證明同今次事件有關，最終肯定追討無門。私隱專員僅僅向相關公司發出執行通知，點可能彌補市民所受到嘅傷害呢？其他公司見到當局毫無處罰，難免抱住僥倖心理，採用相同嘅手段，令市民私隱外洩嘅情況進一步惡化！

除咗有企業外洩個人資料，目前最嚴重嘅莫過於網絡起底。有網民為咗達到某啲目的，利用「起底」作為手段，故意公布受害人嘅資料，從而引發網絡公審等；其中，喺通訊應用程式Telegram入面，更有數之不盡嘅起底群組，動不動有幾百人參與，情況非常嚴重。針對起底，港府早前經已修例，賦予私隱專員刑事調查同檢控嘅權力，甚至可向境外服務提供者送達停止披露通知，要求移除起底內容，但直到今年5月，首宗起底案件先至提訊；對比起底群組每日數十至數百條新訊息，公署嘅行動顯得太慢，而且無力！

講到尾，有法不依、執法不嚴、違法不究嘅情況，都唔係咩新鮮事。今時今日嘅香港，大家唔難發現，無權無勢嘅小市民動輒得咎；大奸大惡嘅黑社會就算殺人放火、販毒賣淫，甚至大街大巷擸槍射人，當局最後都係話證據不足，不了了之！實在令人懷疑，香港仲算唔算法治社會呢？究竟喺法律面前，係咪人人平等呢？定抑或執法部門「一言堂」，可以選擇性執法，執法可以雙重標準呢？喺解答到呢啲疑問之前，香港現時嘅移民潮，睇怕都難以停止！