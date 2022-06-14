產評：全球經濟大變天　逆境自強掀新篇

美國通脹瀕臨失控，聯儲局並無選擇，得執行嚴格的量化緊縮措施作應對。避險資金加劇流出非美元資產，拖累亞洲金融市場上演股、匯、債三殺的場面！基本上，美國通脹見頂論已幻滅，即使總統拜登擬出訪中東產油國，亦難令油價大跌，加上至今中國疫情仍然反覆，供應端緊張對物價的影響，勢令美國通脹再邁高峰。面對這個「全球攬炒」的局面，要安身立命，中國與亞洲諸地皆得逆境自強，積極善用自身條件梳理好內部供需，加強防範外部風險傳導，並團結地區力量維持經貿動力，始有望抗衡來自歐美經濟這股超級颶風！

拜登上台之後加大放水力度，狂印銀紙催谷經濟，圖為美國經濟弱勢翻盤。可惜輕視了通脹抬頭的威脅，以為疫情過去供應鏈問題緩解就可「過骨」，誰知打錯算盤。

今年以來中國備受疫情影響出產受阻，加上2月下旬以來的俄烏衝突演變成一場持久戰，嚴重打擊能源及糧食供應。

多項利淡因素夾擊之下，通脹失控這個巨型「黑鍋」，正在威脅美國執政民主黨在11月國會中期選舉的選情。難怪拜登近期要疲於奔命四出拆彈，最新目標是瞄準中東產油國，圖說服增產以遏抑油價升勢，可是這些年全球推動能源轉型，石油業放慢投資，只怕想增產亦有心無力。

從法國總統指歐洲正在進入戰時經濟狀態，可以推斷這場能源危機短期之內根本無法解決。美國控制不了能源價格的升勢，從中國輸入的民生產品又受到疫情影響而供應短缺和價格飆升，加上全球保護主義下各地實施糧食限制，加劇了俄烏戰爭引發的糧食供應危機。美國在能源、糧食和日用必需品3大方面都沒有降價的良方，試問又如何能夠解決這場通脹禍患？

事到如今，即使美國取消部分中國商品關稅，只怕亦難救「近火」，更何況白宮內部對此仍在拖拖拉拉，未有共識，是典型的「家衰口不停」，百事難成。由2008年以來的量化寬鬆周期既已告終，債務大如天的美國，接下來的量化緊縮日子必然難過。

歐美佔全球經濟超過四成，經濟爛局必然會拖累全球，要避免「全球攬炒」的宿命，希望就放在亞洲身上。東盟的發展日盛，惟須有龍頭中國的需求帶動，才成大器。偏偏當下內地疫情反覆，為免落入「陰乾」格局，除了推動大型基建及鬆綁內房之外，也得深思如何因應疫情變化完善防疫政策，有效重建內外對經濟前景的信心。

好花不常開，好景不常有。美國手握逾半世紀的美元霸權，經濟卻走到如此糟糕的地步，問題顯然並不在別人，而在美國自身。一方面，亞洲諸地必須為美國圖翻盤而掀起實戰作最壞打算；另一方面，所謂不破不立，破而後立，得正視由美元霸權衰落引發的大變局，透過完善自身體制加強競爭力抗逆，也得尋求在去美元化下的區域經貿創新與合作，共同摸索和構建新的國際秩序！