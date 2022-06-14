正論：谷針政策極嚴苛　病人受雙重折磨

政府積極推動疫苗接種，本意是為市民健康着想，然而採取手段愈趨嚴苛，不單止對各階層造成不便，最新「疫苗通行證」措施，甚至找病人「開刀」，有病冇得睇醫生，很難相信這不是懲罰，而是為病人着想。

多種公共醫療處所昨日起實行疫苗通行證，要求入內人士包括覆診者，須符合疫苗通行證要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗、新冠康復人士或獲醫生證明不適合接種疫苗，否則須出示48小時內的核酸檢測無感染證明，但不接受快測結果。專科門診榜上有名，最令人爭議。

患病已經是一種折騰，公立醫院專科門診往往排期要一年半載，甚至兩、三年也時有聽聞，好不容易輪到覆診時間，若因為沒有打針而被阻止看病，難道又要從頭排期？是否要等到疫情過後才可以看專科？病情恐受拖累，雙重折磨，政府官員於心何忍？而且核酸檢測需時，隨時趕不及覆診期，病人相隔多時才到專科門診覆診，未必清楚新安排，去到診所要望門興嘆？

眾怒難犯，醫管局出來安撫病人，大派定心丸，稱毌須因擔心不符通行證要求而放棄覆診，職員會彈性及酌情處理，盡量讓病人接受服務。這樣看似好心，其實又是帶來更大的混亂，究竟有否準則，是誰決定哪個病人可以豁免？只要放一位病人入內，其他人都會質疑，為何厚此薄彼，人人都想獲得豁免，疫苗通行證豈不是名存實亡？

更令人氣憤的是，谷針不倦，無孔不入，所謂酌情處理，原來有下文，專科門診醫生會向未接種疫苗的覆診人士講解他們的身體狀況和疫苗副作用，安排即場打針。疫苗開打接近一年半，願意打針的相信都已經打得七七八八，剩下來堅持不打針的，都有自己的理由，對於疫苗安全性有疑慮居多，現在當局等於找醫生來做說客或推銷員，病人礙於現場環境及醫生的身份，隨時就範，好一個如意算盤，只要病人乖乖打了針，提高接種率，數字上達標可以交差，就算針後出了事，一句「沒有直接證據證明有關」便置身事外。

疫苗通行證亦要求陪診者必須接種疫苗，這亦是令到不少孝順的子女陷於兩難，家中長者或因行動不便和種種年紀大的因素，需要人陪同覆診，沒有打針就不能陪同，而且不獲得酌情處理，是否要子女在醫院門外食閉門羹，讓老人家一拐一拐步步維艱，獨自在醫院求診及取藥？聽漏了醫生指示，拿錯藥，後果由誰負責？年輕人不忍看見長者受罪，趕快去打針，這又是當局的「機心」。

當局重申安排是為了保護病人及未接種的人士，並非保護醫生，經過第5波一役，市民上了沉重一課，都知道打了幾多針也一樣會染疫，亦不能防止播毒，至於會否防重症，原來因人而異，專家各有各說，最近一位女童打了針之後心肌炎，危在旦夕，醫管局可以解釋原因嗎？有病是要看醫生，為何與打疫苗扯上關係，實在令人百思不得其解。