兩岸的關係正陷於困局，看似沒有出路，武統便是唯一解脫的方法。但是武統代價太大，中國人打中國人無論哪個理由，總是不好，更佳的方法是幫助台灣打破自身的迷障。

首先是美國不可靠。美國看似全球獨霸，可力量聲勢大不如前，樹敵也眾；內部矛盾嚴重，對外政策難免受制，對外即使瘋狂發惡，卻後繼無力，在敍利亞、阿富汗、伊拉克都不得不棄守，烏克蘭亦顯然無法取勝，早晚棄甲曳兵。台灣可以依靠美國來對抗北京嗎？烏克蘭之戰關鍵是美國夥同盟友亦未必可以壓倒俄羅斯，壓不倒，便不單止失去烏克蘭，且在歐洲會隨之一敗塗地。俄羅斯勝或不敗足以在國際上引起大變。俄羅斯議員提的新G7，盡是不服美國也不跟從美國制裁的新興大國，它們一起多方合作，足以壓倒老大衰頹的美國領導的舊G7。

國際大局變化，相信可以此作為歷史性的分界。烏克蘭之戰若美國失利，日本、南韓未必再真心跟從美國，只是受制於美國駐軍，不能不勉強順從。新西蘭已開始強調中國關係，五眼聯盟便不是堅不可破。印度在美國的制裁和俄羅斯的反制中大大得益，必然採取更為獨立的政治立場，與美國拉開距離。東盟十國美國拉攏不成，反成中國最大貿易夥伴。在亞洲，台灣可依靠誰呢？

北京與俄羅斯的軍事合作在東北亞更形活躍，北京也構建南太平洋的國際安全體系，台灣正陷入大的包圍網內，孤立無援。美國賣軍火給台灣只是牟利，不會轉移先進技術，怕台灣會將之輸送給大陸。美國已是判輸了。在兩岸衝突時，美國會甘冒戰火保衞台灣嗎？今天不是70多年前美國用艦隊戰機封鎖台灣海峽，反而是北京封鎖關島之西包括台灣在內的海域。美國壓不倒俄羅斯，應壓不倒北京，還可能要像2008年那樣懇求中國救其金融危機！

其次是台灣人民追求甚麼？移民美國作二等公民，可也會與大陸移民同被美國排華。台灣是執意為了虛假的民主自由，要在選舉政治中跌跌撞撞地把經濟與民生破壞？台灣根本上是依賴與大陸的貿易順差來維持繁榮與穩定，台灣人民的選擇是將之捨棄，抑或是提升兩岸貿易與交流合作，爭取新一輪的更高經濟增長發展？

台灣問題是要擺事實，講道理，突破美國與民進黨設下的迷障，人民才可作理性選擇！