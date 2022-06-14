港府成立公務員學院最重要的目的，是要長遠解決公務員國家意識淡薄，政治上不可靠，和國家發展大局、國家公務員政治要求格格不入的問題。事實上，「一國兩制、港人治港、高度自治」下的公務員，在國家意識、國家效忠問題上沒有特殊性，只應有同樣的要求。

日前，當過警務處副處長的郭蔭庶院長在出席一項典禮時，被問及將來會否用訓練紀律部隊的方式訓練公務員，郭院長說，過去幾年的社會狀況包括抗疫工作等，警務人員及紀律部隊透過工作表現，證明有獨特可取之處。他說，香港目前的形勢，加上國家的國情及國際社會的複雜環境，每一個人對國家安全、憲制秩序都有必要認識。所以在培訓上，公務員對國家安全的認識與認同，需自覺去維護，這是要在心態上下工夫的地方，也是日後要重視的工作。

國家意識、愛國情懷、保衞國家、捍衞民族尊嚴等等，這些都是要靠教育和培養的，都是要有歷史文化知識的灌輸、英雄烈士人物的激勵，有紀律要求、規矩要求、法律要求和莊重的儀式感的。因此，軍人和紀律部隊在這方面往往做得最好，這是香港警隊在反黑暴中、在堅決實施《港區國安法》中表現突出的原因，也是由警隊領導層出任首位公務員學院院長的原因。

香港回歸後很長一段時期，港府是有意識的將香港公務員和內地相隔絕的，冠冕堂皇的理由是香港實施「一國兩制」，香港的公務員體制和隊伍是「英式文官」制度，國家不宜直接和香港公務員的工作發生直接關係，否則就有一國「干預」兩制之嫌。為了「防止干預」，維護「高度自治」和英國文官制度的原汁原味，港府也有意識的把「國家意識」、「愛國愛港」排斥在公務員管理之外。於是在港英餘孽、反對派的渲染下，「愛國愛港」成了原罪，受到打擊和排斥，在公務員隊伍中尤甚。那段時期因為工作關係，粵港兩地警方緊密合作，遂使香港警隊受到愛國教育，走在前頭。