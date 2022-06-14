好事多磨的香港故宮文化博物館將於7月2日正式開館，當中不乏國寶級文物，對愛好中國歷史文化和文物的市民來說，無疑是一個好消息。但令人莫名其妙的是，故宮博物館並沒有像M+博物館那樣，開館首年免費入場，而是一開館就要收取每位成人50元門票，特別展館入場費更高達120元。同樣是西九文化區管理局旗下博物館，為何厚此薄彼？有關方面解釋，故宮文物的保險費、運費及保安費昂貴，所以要收回部分成本。

這種解釋顯然無法令人釋疑，故宮博物館所有展品全是國家無償借出，即使有保險費、運費及保安費等成本，也不可能高於購買M+博物館展品的成本吧？後者全是以真金白銀在世界各地高價收購，單是一件名不見經傳的日本壽司吧，就斥資1,500萬元購買，還要再花逾百萬元運費。至於花費數以億元計金錢購買流亡海外的艾未未等人的所謂藝術品，更是充滿政治味道，陰陽怪氣，物非所值。正如有人質疑，M+博物館首年之所以免費入場，是因為裏面有針對內地的負面政治展品，有人故意免費開放，向年輕人洗腦；而故宮博物館之所以一開館就要收費，則是因為裏面全是弘揚中國歷史文化的展品，有人顯然不喜歡，故意收取門票以減少人流。

這種質疑並非無的放矢。候任特首李家超曾有感而發，外國勢力自香港回歸以來，建立大批「代理人」滲透到不同領域，經過思想引導和價值觀改造，推動港獨、激進和極端主義，威脅國家安全。雖然《港區國安法》實施後，香港由亂變治，但破壞力量未完全根絕，很多外國代理人仍然潛伏在香港。

沒錯，外國代理人不僅仍然潛伏在香港，而且遍布社會各階層，包括政府部門及公營機構。他們不敢再明目張膽發動大規模騷亂，而是從硬對抗轉為軟對抗，透過媒體、教育和文化藝術等渠道繼續荼毒人心。從某個角度看，軟對抗的危害性也許比硬對抗更大。

明乎此，就不難理解為何西九文化區管理局對M+博物館和故宮博物館親疏有別。去年有公共圖書館刻意將黎智英的書籍列為「館長推介」，西九文化區的做法可謂如出一轍。西九行政總裁馮程淑儀是政務官出身，被形容為前特首曾蔭權愛將，本人有沒有政治傾向，只有自己知道。事實證明，公務員制度確實需要改革。