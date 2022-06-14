林鄭果然不是省油的燈！連日來出席多個場合、接受多個訪問，統統都可歸納為她自己的一句話：「卸任後香港所發生的事與我無關」，任內錯失則是「主事官員解說不清」。無他，有另一個港英餘孽曾蔭權爵士「衰收尾」前車之鑑，林鄭任內引發的亂局比曾爵士有過之而無不及，一旦被秋後算帳，不可謂不大鑊，還不趁僅餘的十多日任期為自己開脫和甩鍋，還待何時？

顯而易見，林鄭每句說話都經過精心鋪排，句句有骨。首先，將反修例黑暴卸責當時兩位主事官員，即律政司司長鄭若驊和時任保安局局長李家超，諉過於他們解說不清，她則「無愧於自己」；其次，她強調當初接受中央任命特首，已向中央表明心迹，自己行政經驗豐富，長於政府政策，但政治及國家安全意識不足，潛台詞就是黑暴爆發，中央也有責任；第三，她表明卸任後一定不會籌組智庫，認為這樣做「等於干預，影響當屆政府工作」、「我又無班底、又無打手、又無代言人，所以無能力籌組智庫」，擺明影射第一任及前任特首成立智庫干擾她執政。

第四，她明目張膽為下屆政府下指導棋，揚言當面對有人惡意批評香港或誣衊中國，「一定要勇於鬥爭」，惟在黑暴期間自己一再跪低則隻字不提；最後，她講明7‧1後香港所有事情與她無關，意謂新班子接收一堆爛攤子固然不關她的事，她亦無意再涉足政壇，所有過失理應一筆勾銷。

林鄭是非常聰明的人，但她的聰明沒有用於建設香港，一味用於為自己開脫。在她任內，大事做不成，小事做不好，亂事一大堆，僅黑暴和疫情兩大「死罪」，若在內地早就「人頭落地」。現在說一大堆甩鍋話，既忿忿不平，又想博軟着陸，證明女人真是矛盾的動物！