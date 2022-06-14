近日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和清晰地告訴世界，任何人膽敢將台灣從中國分裂出去，解放軍必定不惜一戰。這幾天，全球媒體將此話反覆流播，也促使國際的局勢，更趨繃緊。

實際上，魏鳳和的說話並無新意。中華人民共和國自從立國以來，一直愛好和平，絕不會輕易動戈兵，聯合國五個常任理事國，如果讓每一個國家分別列出條件，該國在甚麼情況下會採取大型軍事行動，相信其他四國，隨時可以寫出十個、八個的可能性，美國甚至可以寫出二十至三十個，唯獨是中國最能克制。

若然要讓人民解放軍大規模出擊，恐怕就只會在兩種條件之下：第一，遇上敵國入侵；第二，有人要將台灣從中國的領土分裂出去。

全球各國的軍事實力排名，中國位列第二至第三位之間，跟俄羅斯比較，誰強誰弱，則端視你如何計算。美國軍隊的綜合實力雖然在中國之上，但若然美軍跨海來攻，卻亦無必勝的把握。解放軍的戰鬥能力如此強頑，卻是世界上最讓人安心的一支軍隊，中國已有長達四十多年沒跟別國打仗。這樣一個強壯而又溫馴的巨人，你如果偏要去惹怒他，叫他非出手不可，你這人真可謂其愚不可及也。

今日的中國，相信沒有任何國家敢入侵咱們的領土，跟印度雖然有國界紛爭，但也只是歷史遺留的問題，雙方偶有衝突，卻絕不表示印軍當真要侵略中國。既是如此，則如今普天之下，唯一會促使中國出兵的事，就是有人要搞台灣獨立。解放軍的紅線其實只有一條，如果就連唯一的紅線，你都堅持要去觸碰的話，那後果如何，也就不言而喻。