河北省唐山市一名醉漢在燒烤店向陌生女子搭訕遭拒，向對方飽以老拳，女方友人合力反抗，行兇男子的同夥竟以多欺少，並以鐵櫈施暴。事發片段曝光，輿論炮轟現場其他食客只知圍觀，沒人施以援手。惟任何人只要讀過魯迅，對此等情況早已不陌生。

有移居外國黃絲KOL，將沒人挺身而出歸咎是制度沒法予人信心，人們生怕路見不平後會招來報復和麻煩，就算循合法途徑也沒法討回公道，故選擇了明哲保身。有沒有人是因怕事而不敢出手？當然有，但是否盡如黃絲的思路則值得商榷。

心理學有旁觀者效應，指人在危急情況目睹有人需要救援，當旁觀者數量愈多，其出手的機會愈低，而對社會有深入觀察的，更不難發現當今世代勇於影相、拍片作網絡公審，卻怯於當面直斥其非、懲治惡人，無論是不滿有人搶奪孕婦座位，抑或胡亂投訴巴士男將袋放在沒人坐的座位上，盡皆網上兇狠，現場含忍，社會上有幾多人真正做到敢怒、敢罵，甚至當生命受到威脅時，能毫無懼色地敢打？中國人圍觀日軍殺人，激發魯迅棄醫從文，但現今一代只會「小二，再來兩斤花生」。

黃絲KOL說得對，人們對社會已失去信心，尤其當黑暴沒飲醉酒也肆意暴打他人，而且不是以鐵櫈，而是出動鐵渠蓋砸人，以及淋潑易燃液後再放火燒人，當日在場拍片、圍觀的，有去攔阻惡人暴行嗎？2015年，一群烏合之眾在屯門發起所謂反水貨行動，一大班暴徒圍着一對母女喊打喊殺，並斥令開篋檢查，稚女受驚嚎哭，全程沒人站出來伸張正義，諷刺的是，最後搜出的竟是這班人不會買也懶得看的「水貨」──書本。「現在最缺乏的就是俠義精神」，已故武俠小說家金庸在一場講座中這樣說。