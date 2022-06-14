國家十四五規劃賦予香港新的文化定位，支持發展中外文化藝術交流中心。新一屆政府將成立的文化體育及旅遊局責任重大，筆者認為新局最重要是制訂長遠的文化藝術政策及發展藍圖，如沒有清晰的目標、積極的策略和惠及業界市民的措施，再美好的願景亦難以實現。

筆者早前在立法會提出「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」議員議案，獲議會通過，在聽取藝術文化界和議員意見並結合民調分析後，昨日發表「藝文香港2027+」倡議書及民調結果。調查發現，超過六成半受訪市民支持香港成立文化產業委員會及創立文化藝術基金，以推動文化產業發展；近七成受訪市民贊成政府針對學生或長者群組推出文化消費券，鼓勵參與及欣賞藝術文化活動，反映市民期望政府推動學校藝術教育及藝術普及化。

隨着西九文化區各項設施逐步落成啟用，文體旅局與西九文化區應和本地、內地及境外文化藝術團體緊密合作，善用西九文化區設施，舉辦更多頂級的文藝盛事。至於市民普遍期望M+博物館及故宮文化博物館將部分時段定為免費，筆者認為西九文化區管理局應在營運和推動文藝普及方面做好平衡，透過容納更多不同方式的商業贊助，支持博物館的營運，惠及更多市民，積極說好中國故事和香港故事。

此外，新局應該推出不同的措施，讓藝術文化走進社區，增加市民的參與，例如可以參考境外做法，推出文化消費券，規定金額可用於觀看表演藝術、購買文化產品或博物館門票。在推動文化產業方面，新局可成立文化產業委員會與創立文化藝術基金，重整現時對藝文界各項資助計劃，便利業界申請，加強支援港樂及廣東歌創作，重振香港電影業，推動本地文創。