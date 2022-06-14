特首林鄭推行綏靖主義路線，放棄對敵堅決鬥爭，令反中亂港及港獨勢力以為有機可乘，藉反對修訂《逃犯條例》發起「反送中」運動，掀起世紀暴亂的港版「顏色革命」，直接和間接地把香港自回歸以來掩蓋的、沒有去殖化下的、隱蔽的各種隱患比較徹底地暴露出來。

政界和老百姓都大吃一驚，原來《基本法》沒有得到完整準確的理解和貫徹，原來中央全面管治權沒有得到全面準確的落實，「一國兩制、港人治港」未到五十年都可以改變；而「變」並非來自中央政府，而是來自美、英等「新八國聯軍」及他們所支持在本港潛伏已久的敵對勢力，而且「變」的性質是要推「本土」及搞「港獨」，要把香港從中國母體分離出去，當中最猖獗的莫如美國政府用「國內法」干預香港，公然支持黑色暴亂和暴徒，制裁特區政府和中央政府官員。

林鄭政府的錯誤路線導致港版「顏色革命」爆發，卻發揮了意想不到的引蛇出洞效果。對此，林鄭「功不可沒」！何必推諉給修例主事官員？君不見，林鄭政府修例兵敗如山倒，引得全港蛇蟲鼠蟻乘機空群而出，「反送中」升級，要推倒「港共政權」，那些高舉「港獨」旗幟的大小政黨、政團、工會、協會、宗教組織、社工、醫護、大中小學、學生會社、狀棍神棍、黃媒喉舌以及公務員等，最終被《港區國安法》大浪淘沙，活該！

君不見，那些渾水摸魚的變色龍、多面人、騎牆派，在水退之後終於露出沒穿褲子的醜陋原形，漢奸已不能再潛伏了，高官有之、政界有之、商界有之，險矣！君不見，那些沉底大鱷終於在黑色風暴中露出反中亂港的醜惡外國代理人原形，眾籌的伎倆已掩蓋不了反華反共和炮製暴亂奪權陰謀！