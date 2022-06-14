離任在即嘅林鄭趁人未走茶未涼，連日來出席電台節目及接受專訪，暢談不同議題，佢強調本屆政府已完成其參選政綱中逾九成工作。若然，臨別依依，總算飲得杯落！

佛語說：「心若計較，處處都有怨言；心若放寬，時時都是春天。」林鄭似乎是後者，是以本屆政府已覓地350公頃，加上有明日大嶼、北部都會區等計劃，雖然十畫未有一撇，也許二、三十年後，哈哈哈，大家應該睇到「前人種樹，後人乘涼」喇！

感謝林鄭，教識老朽「相逢好似初相識，到老終無怨恨心」！在此祝福卸任後嘅佢，可以花更多時間與家人一起，鍾意瞓到幾點就幾點！42年公職生涯畫上完美句號，並已交出「無愧於自己的成績表」，這幸福，你應得！

至於卸任後有冇乜嘢計劃，林鄭坦言沒有，佢表示前任行政長官要有所避忌，與特區政府有直接關係的工作都不適合做。主持問到有前特首卸任後成立智庫，林鄭指唔會考慮成立智庫，否則如同干預或影響當屆政府工作，而且「我又無班底、又無打手、又無代言人」。哈哈哈，雖然不至於「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，好歹也是「千錘百煉出深山，烈火焚燒若等閒」！林鄭比起之前任何一位特首，似更愛惜羽毛以及知所進退！「無班底、無打手、無代言人」，足以明心見性，所謂「石可破也，而不可奪堅；丹可磨也，而不可奪赤」，起碼政治正確，亦深明「道雖貴，必有時而後重，有勢而後行」。

誠然，一個人幾叻都好，如果未能「得時」，識飛都冇用，像韓信未遇之時，無一日三餐；及至運行，腰懸三尺玉印；一旦時衰，死於陰人之手。可見「時」也「運」也，林鄭似看得透！