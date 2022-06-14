歌星甄妮（Jenny）18歲就出道了，她深邃的輪廓和充滿靈魂的歌聲，讓她一出道就大受歡迎，更是音樂獎的常勝將軍，獲獎無數。而她的老公傅聲（聲仔）也是來頭不小，乃香港紳商張人龍兒子，自小鬥心極強，很早便自力更生發展自己的興趣，17歲毅然在建築地盤工作，體力勞動操弗身體，看準時機加入邵氏電影公司被張徹大導演看中，更拜入劉家良門下專心發揮武打動作，配合其精靈鬼馬演技大受歡迎。

據傳，Jenny和聲仔是好兄弟狄龍介紹的，當時Jenny對聲仔一見鍾情，兩人很快就墮入愛河，即使Jenny比聲仔大一歲多，姐弟戀受到雙方父母反對，但他們還是我愛我作主，執意要結婚。自此，他倆真的愛得如膠似漆，形影不離。而Jenny對聲仔管束極嚴，不會讓他亂花錢，就連聲仔的工作事務也會插手……

1982年劉家良導演開拍《御貓三戲錦毛鼠》，選用鄭少秋（秋官）演風流瀟灑的御貓，聲仔當然是百變多計的錦毛鼠最佳人選，而且同是劉家班師兄弟，理應合作愉快。豈料，有個小報的娛記忽然興風作浪，在報章上指沈殿霞（肥姐）在麻雀枱上游說三妹姐（劉家良前妻）叮囑劉師傅多加戲份給秋官，怕精靈活潑的聲仔演出太神勇，戲裏雖是被秋官戲弄，但鋒芒及調皮卻蓋過秋官，變成錦毛鼠玩轉御貓，那便弊傢伙了！當這則花邊新聞見報翌日，Jenny忽然大駕光臨邵氏製片廠的食堂，連帶我在內的全公司所有工作人員都大為好奇，因為當時的Jenny已貴為東南亞頂尖女歌星，每日都忙得不可開交，莫說從未來過邵氏片廠探聲仔班，就算之前聲仔契爺張徹特為撮合二人同拍一片時，她都是由助手送飯去化妝間而不踏入食堂，今次為甚麼會突然現身呢？

當時只有Jenny、聲仔及劉師傅三人坐在一角，但見劉師傅邊吃邊點頭，吃完後便依舊一派大導演作風，在跟班手下催促下快快離開，而聲仔送走Jenny後，沒有親口告訴我們發生了甚麼事，但從他跟我們交流的苦不堪言兼不耐煩表情，已估到是Jenny投訴肥姐的麻雀枱攻勢了。由此事可見，Jenny是非常關心聲仔，所做一切不單止管束住孩子氣的聲仔，也極力保護少年得志易被人佔便宜而失去名利圈光環。

除此之外，Jenny亦了解聲仔很喜歡小朋友，希望自己能有志同道合的親生玩伴，Jenny為了實踐他的心願，先後試過3次懷孕都流產，加上她工作太忙，體力虛弱不宜懷孕，遂與聲仔於1983年赴美療養。不過聲仔不是說去散心，而是去播種！當時大家都不明所以，以為無厘頭始祖的他又搞甚麼新玩意。直至聲仔車禍過身後4年Jenny竟為他誕下女兒，才驚覺難道當日赴美是為了冷凍儲存精子，真的去播種？待Jenny身體好轉人工受孕，既完成聲仔心願，也為他倆的愛延續下去！