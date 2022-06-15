世界視線：軍事援助烏克蘭　西方當作測試場

俄烏戰爭形勢日漸明朗化，盧甘斯克州烏軍最後據點北頓涅茨克危在旦夕，勝負可能未來數天有分曉。前線戰況不妙之際，基輔再次大聲疾呼軍事援助並列出長長清單。不管西方國家最終會否答應基輔的要求，但早前多輪軍援與借刀殺人無異，企圖藉烏克蘭之手消耗俄羅斯，更趁機測試武器性能。

繼烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內要求美國提供155毫米榴彈炮後，總統顧問波多利亞克獅子開大口，列出1,000門155毫米榴彈炮、300套多管火箭炮、500輛坦克、2,000輛裝甲運兵車及1,000架無人機的清單。總統澤連斯基亦開腔，希望獲得現代導彈防禦系統。西方在戰前已不斷供應武器予基輔，開戰後更加強援助力度，需向軍火商下單補充消耗庫存。面對基輔龐大需求，西方左右為難，答應等同竭澤而漁，倘拒絕等於見死不救及出賣盟友。

美國一直是援烏武器最多國家，提供M777榴彈炮、高機動多管火箭炮、標槍反坦克導彈及刺針防空導彈等。透過送出軍援武器，美軍可搜集更多實戰數據，並分析優點及缺點，把經驗用於新武器開發上。美軍利用戰爭測試武器及新戰術是有迹可尋，在伊拉克戰爭中便測試逾千種防禦技術，俄烏戰爭無形中提供另一次難得機會。

除了美國，英國及德國亦視俄烏戰爭為武器試驗場。德國承諾提供最先進IRIS-T防空系統，它並未正式大規模列裝德軍，反而優先提供烏軍，相信與實戰測試有關，表現好更可以打響名堂，成為國際軍火市場搶手貨。至於英軍小量列裝的星光防空導彈，大部分提供予烏軍，背後目的不言而喻。

雖然烏軍接收大批武器，但質素良莠不齊，例如標槍反坦克導彈，部分電池電力不夠導致無法供電發射。俄軍日前發現一部陣亡烏軍的手提電話，搜尋紀錄顯示他深受標槍反坦克導彈故障困擾，因此上網尋找解決方法。對西方武器失去信心的烏軍在撤退時，往往把它們拋棄。對於戰局惡化，基輔一味要求西方提供炮兵裝備，接收萬國牌武器後反而加劇後勤負擔，加上有經驗士兵不斷損失，得物無所用。