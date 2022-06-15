功夫茶：懸紅緝兇急尋槍　差佬不濟畀人將

試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。之不過如今世道衰微，道德淪喪，治安崩壞。各位，有自稱有黑幫背景嘅15歲「大家姐」糾黨欺凌一名少女，要佢跪地，並遭多名男女連環掌摑，合共打了至少30巴掌。又有13歲少年色魔騎着單車，於元朗及屯門區對4名妙齡女子施以「祿山之爪」，從後大力揸人臀部後加速駛離！

仲有更離奇嘅係，早幾日有藏毒男到法院見法官，被保安搜出身上藏有仿製手槍，其後警方又喺佢將軍澳居所再起出12支仿製手槍！阿哥，你話香江呢個亞洲大都會及金融中心，係唔係已經變得不宜居？上周五中環凌晨又發生駭人聽聞嘅鬧市「讓子彈飛」，腥風血雨，令人驚慄！這裏是香港嗎？

各位，風水佬唔呃得十年八年，睇吓依家守城嘅帶勇之人，完全唔係以前歌仔所唱嘅大丈夫：「立誓披荊斬棘心裏，更願永不折腰；冷雨狂風歷盡，人格更光耀」！守城真漢子，如果真係咁掂，畀到市民信心，點會咁多罪案？點會咁多人心酸棄城，有錢冇錢都走夾唔抖趕住移民吖！

香江，淪落到治安不靖慘悽悽！現實嘅香港係：黃賭毒黑、械鬥劈友、偷呃拐騙，日日都有，誰管？嗱！中環槍擊案，發生至今就快成個星期，發射子彈嘅槍枝仍杳然！差佬依然恍如飲咗豬肉湯，眼光光，等天光！槍手至今仍然逍遙法外！大佬呀！黑幫仇殺出動到槍枝，目無法紀至此，明剃警方眼眉，差佬仲扮無計！喂，既然祭出「忠誠勇毅，心繫社會」咁大個金漆招牌，豈能畀市民覺得你哋完全束手無策，似足「躺平」！不是嗎？日前懸紅25萬元，呼籲市民提供涉案槍手下落及消息喎！

各界議論紛紛，批評警方緝兇不力。喂呀，依家有4名涉案匪徒落在你哋手，咁都無法迫令黑幫交人，只好懸紅應付，之不過獎金雞碎咁多，「帶毒之人」點會放在眼內，根本就係冇料到！各位，最好笑嘅就係，警方有組織罪案及三合會調查科，即俗稱「O記」，大家睇過港產警匪片或蠱惑仔系列嘅，都知O記幾咁神勇㗎啦，有乜可能連屁都逼唔到落網匪徒放一個？何況反黑組又有線人費，更應該一早掌握全港黑幫資料，搞到要懸紅咁大陣仗。各位，當年「省港旗兵」、「賊王」都搞得掂，對照依家「守城」之人，連南亞漢都冇符仲變鵪鶉，豈不是玉皇大帝第九個孫——玉九孫呀！

據資深警官透露，中環槍擊案後，警方針對性反黑行動未見有效，只集中巡查娛樂場所，又非持續性，更冇重點打擊涉黑幫嘅經濟來源，連日來行動未能收到阻嚇作用。又有消息指，警方已掌握到涉案黑社會組織及槍手身份，但冇高調拘捕該黑幫話事人，所以冇辦法迫令黑幫交人。

阿哥，本報尋日標題8個字已精準到位直指玄機——「匪徒在手，答案已有」！懸紅雞碎咁多錢，搵邊個收吖？阿哈，解鈴還須繫鈴人，捉黑呢？梗係還須反黑組啦！依家整色整水，關門燒炮仗，自己燒畀自己聽，明係死蠢仲以為好狠醒！正一老鼠搵貓，攞嚟衰！呃到普通市民，都呃唔到功夫茶啦！

各位，7‧1前夕係個非常敏感時刻，更何況係回歸25周年。姑勿論阿爺是否南下慶回歸，都無人會希望「讓子彈飛」啩？可恨差佬不濟，竟然「答案已有」仲要做玉九孫，功夫茶都真係唔知警方高層乜嘢心態，嗰25萬個大洋如果係美金或英鎊，睇怕都仲有啲吸引力，否則又要成功令犯案人士定罪先可獎金「全數擁有」，試問有何吸引力？

有立法會議員擔心警方未能緝拿槍手及找回射過子彈嘅槍枝，案件更涉及兩個素有積怨嘅大黑幫，加上近期美國發生多宗槍擊案，令人擔心香港治安進一步崩壞。一有槍擊成個社會好關心！咁又難怪議員咁敏感！4年前太古城鰂魚涌公園發生爭產槍殺案，女槍手化整為零網購槍械部件再組裝犯案；講真，南亞兵團蛇有蛇路，想搵幾支槍又有幾難！警方勿掉以輕心，以為只係單一個案或江湖廝殺咁簡單！

各位，一單明明涉及兩大黑幫為黃賭毒分贓唔勻及爭奪地盤而出動到開槍嘅大案，警方高層都企圖大事化小，而保安局竟鴉雀無聲，至於立法會、現任高官等又「好好好，睇唔到」，大哥，係子彈飛，唔係紙鷂飛吖！阿爺應全看在眼裏！功夫茶睇到警方變玉九孫都好無奈！之不過，O記都做唔到嘢，警隊若然唔來個徹底大改革，激濁揚清，香港治安幾難可以逆轉！