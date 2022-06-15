正論：食環撥款每年增　鼠患猖獗無日減

香港自詡國際文明大都會，事事高人一等，實際上金玉其外，敗絮其中。不僅新冠死亡率冠絕全球，老鼠傳人的大鼠戊肝個案之多，同樣也是世界第一。這些不要臉的數字，折射出港產官僚更不要臉，他們毫不在乎香港的環境衞生和人命安全，尤以食環署敷衍塞責最令人不齒。

本港鼠患猖獗早就不是新聞，全港18區，區區都是老鼠樂園。本報率先報道的「群鼠噬豬殼」、「老鼠食雞」、「老鼠屋」等等，無不令人猶有餘悸。立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨日便討論食環署的滅鼠工作，並就港府向該署分兩年增撥5億元以加強日常滅鼠工作提出質詢。

可以看到，食環署獲得的滅鼠撥款年年增加，僅去年便獲政府投放逾7億元公帑，創過去5年新高；無奈成效不彰，該署年內收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻，即平均每隻開支高達逾一萬元。現在再分兩年增撥5億元，意味一年消耗近10億元滅鼠，不可謂不令人咋舌。不惜工本投入資源，問題是，食環署有盡心盡責去做嗎？

儘管食環署官員信誓旦旦表示，今個年度將增加人手，包括在全港各區推行夜間防治鼠患行動，下月中起亦會新增23隊夜間防治鼠患流動隊，以及在深夜時段放置捕鼠器；本月開始，將密集式滅鼠行動進一步擴展至涵蓋轄下96個公眾街市和11個小販市場，亦會增設15隊人手，擺出大展拳腳狀；但誰都知道，食環署長期滅鼠失敗，不是資源不足、人手緊絀，而是該部門由上到下再到外判承辦商皆冇心冇肺冇靈魂，從來沒有用心做好份工，一味敷衍了事。

這樣說絕非無的放矢，申訴專員公署便多次公開炮轟食環署滅鼠不力並主動展開調查。公署直斥食環署以每半年一個周期進行鼠患指數調查，容易出現數據滯後，無法反映實況；部分前線人員對正確使用有毒鼠餌理解嚴重不足，沒有在包裝袋打上用作散發香味的小孔，影響成效。人員連打開鼠餌都懶，全部都是「Hea做」心態，老鼠怎麼可能不是愈滅愈有？

最不堪的是，即使外判清潔商表現不濟，在「過往服務表現」評分中得0分，一樣成功獲食環署批出合約；更離譜的是，防治蟲鼠組屢次被本報圖文並茂踢爆「蛇王吞泡」，例如西貢一隊5人外判防治蟲鼠組，曾被驚揭人員每天開工皆是吹水、睡覺、煲煙、食飯和打牌。但不管外界如何批評，食環署態度依舊，從來沒有反省改善，遑論有高官因此被問責。甚至前署長劉利群還獲林鄭擢升為食衞局常秘，好官我自為之。

人們實在不明白，搞衞生既非移山填海的大工程，何況港府資源豐富，逾萬元捉一隻老鼠一樣甘之如飴，為何食環署就是做不好？除了鼠患猖獗，本港疫情反覆、三無大廈烏煙瘴氣、店舖阻街、垃圾污水充斥大街小巷，俱一再證明食環署嚴重失職。一個城市是否文明，不是自己吹的，而是從街頭是否整潔、人們是否講究衞生去說明。當政府帶頭不重視環境衞生，這個地方自然百病叢生，還談何文明之城！