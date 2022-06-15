國民黨主席朱立倫正在為下屆大選從民進黨、蔡英文手裏奪棒作積極準備，最重要的是要得到美國的認可和祝福。這些天，他跑到美國面試，甫下飛機就說「要讓美國朋友、全世界朋友聽到國民黨的聲音，了解國民黨從頭到尾一致親美的立場沒有改變」。幾天後，他被白宮國家安全委員會中國事務高級主管羅森伯格召見，雙方就安全、國防等議題交換意見，還討論了兵役、後備軍制度等議題。朱立倫說，確實感受到美國對安全議題的關切。

這裏所謂「安全、國防」議題，就是美國如何「軍事介入和保衞台灣」。對此，無非兩個層面，一是美國軍售台灣，讓台灣用美國的武器抵抗解放軍攻台；二是美國派兵參戰，把台海之戰變成中美之戰。國民黨、民進黨當然希望是第二個層面，然而山姆大叔至今堅持第一個層面。在所謂「台灣問題」上，美國只關心兩條，一是在地緣戰略上利用台灣制衡、圍堵、打壓中國大陸，只保持「分裂」中國的態勢，威脅中國；二是在經濟上狂售軍火猛撈錢。

台灣方面，包括民進黨、國民黨、顯性台獨、隱性台獨，對美國的做法都不滿意，很不放心，他們也一再向美國表示自己對「安全」和「防衞」的擔憂，希望得到美國「第二層面」的「保證」。他們知道，如果只向美國買武器，買得再多再先進也打不過解放軍，他們只把希望寄託在山姆大叔出兵上。

然而，他們不知道，美國遠比台灣了解北京的實力軍力，知道美國出兵阻擋不了大陸拿下台灣。一場明知會輸的仗，一場會讓美國大兵流血喪命的仗，美國會為了台灣去打？對此，台灣當局向美國哀求多年而不得，朱立倫當然知道美國人的心思，他不想更不敢再在這個問題上「煩」美國，於是他一下飛機又說，國民黨對於「自我防衞的要求、保衞台灣力量的增進，這點也跟美方想法一致」。

有此「識做」，羅森伯格才會見朱立倫。