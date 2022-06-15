隨着資訊科技和創意經濟的興起，「眾籌」在全世界大行其道。顧名思義，眾籌本指通過互聯網平台向公眾籌集資金，滿足小型企業和個人創業的融資需求，後來慈善機構也紛紛以此方式募捐。但現在的眾籌明顯變質變味，經常被用作洗黑錢或資助非法勾當的工具。尤其在香港，眾籌已成為反中亂港組織吸納黑金的主要渠道，有些參與黑暴的勇武「手足」逃到英國後生活窘迫，甚至企圖靠眾籌過日子。

有逃英手足訴苦，在英國沒有身份，居無定所，生活困難，「今日唔知聽日事」。又指「其實英國唔係咁歡迎前線，申請政治庇護需時好耐，最重要係成功率連10%都無」。沒有BNO更狼狽，每年逗留期限只有180日，單是延續簽證就需要支付1,500至2,500英鎊。錢從何來？有人乘機設立眾籌網站向港人伸手，要求資助逃英手足，讓他們繼續「抗爭」。據說捐款分成7個等級，由110元至1,765元不等，儼然把黃絲當水魚──也許不少黃絲真的是水魚吧。

其實，這不是捐不捐或捐多少的問題，而是捐款給這些人極可能干犯《港區國安法》，誰會做這種蠢事？又有誰知道捐款到底用在哪裏？「612黑暴基金」的爛帳還沒算清楚，連政治主教也水洗不清，有人還想以眾籌的名義繼續招搖撞騙，簡直是癡人說夢。

很明顯，逃英手足找錯對象了，他們應該向英國政府求助才對。老英不是口口聲聲支持港人爭取民主嗎？不是將參與打砸燒搶的暴徒稱為「民主鬥士」嗎？如今民主鬥士生活窘迫，為何見死不救？所以說，英國人就是虛偽，他們向BNO持有人打開大門，只是為了吸納香港資金，而不是為了收留香港廢青。倫敦當局曾推算未來5年將有32萬名港人移民英國，單是首年就會帶走2,800億港元資金，這才是英國推出BNO移民計劃的真正目的。那班廢青傻乎乎地學人移民，過去後才知道「英國唔係咁歡迎前線」，以致進退不得，這能怪誰？只能怪自己太天真。廢青大多不學無術，兩手空空，一味好勇鬥狠，不守法律，到哪裏都不可能受歡迎。

反修例黑暴後出現移民潮，有人擔心掏空香港。其實大可放心，97移民潮沒有掏空香港，這次更不可能。最好那些勇武手足統統走掉，一個也不留，香港重新出發，何樂而不為！