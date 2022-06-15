愈近7‧1，特區愈不平靜。上星期五凌晨中環發生駭人聽聞槍擊仇殺案，涉及兩大黑幫分贓不均，當中更有南亞假難民充當刀手。按道理，明知國家領導人很大機會在回歸當日訪港，警方理應加緊「洗太平地」，豈容黑幫當街造次。惟事與願違，黑幫不僅氣燄囂張，最奇怪是警方拉了數名南亞刀手，對持槍兇徒仍未能掌握半點情況，需要懸紅25萬元緝兇。

這說明甚麼？這說明警方對整宗案件茫無頭緒，只能靠人篤灰。但正如本報大字標題「匪徒在手 答案已有」，警方明明已拘捕數名刀手，難道要套出案件來龍去脈、涉案是何許人，真有這麼困難嗎？答案顯然是否定的。以香港警隊之人多勢眾，為所有紀律部隊之冠，加上裝備精良，又有精密的線人和情報網，緝兇理應並無難度；何況香港只是彈丸之地，區區幾個黑幫成員又能藏身何處？現在居然祭出懸紅一招，簡直是咄咄怪事。這就難怪，外界質疑當中另有內情，甚至涉及警黑保護傘，有人既不能破案，又要扮想破案，只好煞有介事懸紅緝兇敷衍輿論。

事實上，警黑勾結、兵賊不分其來有自，許多港產片都以此為題材。這些影視作品固然有誇張娛樂成分，但並非憑空想像，例如2017年便發生轟動全城的高級警官涉貪案，有「反黑警司」之稱的吳偉漢被廉署拘捕，涉收受57萬元賄款及免費嫖妓以包庇色情場所。最終串謀使公職人員接受利益罪成，判監28個月。該案最近才被改編成電視劇在大台播放，警隊之烏煙瘴氣，可見一斑。

去年7‧1發生了孤狼刺警案，今年則見黑幫作案愈來愈猖獗，連金融心臟地帶都驚爆喋血街頭事件。領導人訪港之日臨近，會否再有亂事發生，思之令人惴惴不安。