跟高峰期相比，香港的新冠肺炎疫情已經緩和，但市民繃緊的神經，卻未能鬆弛，到處可見，都是倉倉皇皇的面孔。上星期，筆者跟朋友聚會，會面卻要分上、下兩場，一場是在路旁屋簷下，一場是在餐廳之內。

原因無他，近日政府推出嚴苛法令，規定未接種新冠疫苗者不能進餐廳，甚至只接種一劑疫苗也不行，必須打滿3針。我的朋友們，部分是身體不宜打疫苗，部分是未能趕及打第3針，他們統統被餐廳拒諸門外，大家要聚頭，其中半場就只能在室外。

會面的下半場是在餐廳，在座眾人都已打了3針疫苗，但話題仍然離不開談論疫情。咱們7個人之中，有兩個在講述自己打疫苗後出現的副作用，較嚴重的一位，幾個月後身體仍未能康復，他說死活也不會打第4針了。我問：「假如來年政府規定，須打足4針才能進商場、餐廳，你可怎麼辦？」對方惟有苦笑。

我有一位年逾80歲的親人，染疫後已經康復，平素只待在家中，她自覺身體不宜，也不需要打疫苗，以免再受折騰。近日，她卻哭喪着臉跟我說，自己快要到政府醫院覆診了，但未接種疫苗者會被拒門外，除非求診前做了核酸測試，證明並無染疫。老人家覺得此事挺麻煩，不知該如何是好。

筆者從來不反對接種新冠疫苗，但認為市民也應有基本的選擇權利。不打針或不做核酸測試就不能求醫，這樣的措施，對於八、九十歲甚至過百歲的老人，會否過於嚴苛？耄耋長者們要是不方便做核酸測試，可否酌情用快速檢測代替？所謂「法律不外乎人情」，政府推行各項防疫措施，也不能總是鐵板一塊吧。