中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和日前出席第19屆香格里拉對話，警告任何人把台灣從大陸分裂出去，解放軍將不惜代價，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀。這是對世上喜歡借「以台制華」來挑戰中國底線的人，一次勿謂言之不預的警告。

正如國際關係現實主義理論大師米爾斯海默指出，台海風險日益升溫，美國不欲看到中國掌控東亞乃至整個亞洲，成為「亞洲版美國」，而台灣成為美國會否輸掉亞洲的一大關鍵。這解釋了何以有人動輒便以「協防台灣」來叫陣，但歷史卻說明了這究竟是不是有人在賭白頭片。

1996年3月，台灣即將舉行第一次由公民直選總統與副總統的投票選舉，擁有強烈台獨思想的李登輝，尋求勝選續過總統癮。與此同時，北京向台灣外海發射導彈，進行兩棲登陸作戰演習；美國派出獨立號航母編隊與尼米茲號航母戰鬥群前往台灣海域附近集結，一時間戰雲密布，中美雙方大有隨時大打一場之虞。然而，說也奇怪，就在3月23日投票日來到前，獨立號與尼米茲號已先行一步，改到台灣200海里外徘徊，美國國防部及後宣布兩個航母編隊將離開台灣附近海域。正所謂「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」，山姆大叔過門而不入，一副家裏忘了關水喉似的走得那樣急，實在殺了好客之人一個措手不及。

山姆大叔的異動令外界議論紛紛，有說是為免出現擦槍走火，但是亦有說法指美方從衞星圖片發現原本停靠在基地碼頭的中國海軍核潛艇全部不見了，究竟核潛艇都往哪兒呢？水底的事不好掌握，有人做好風險管理，退避三舍亦情有可原。惟中國今天的軍力比1996年已不知翻了多少倍，不斷嚷着要「協防台灣」者，到頭來只會比當年更加「怯防台灣」。