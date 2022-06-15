香港故宮文化博物館昨日門票開售，相信透過專業的策展及文物遺產的演繹，前所未有的一股故宮文化熱將火紅起來。

筆者日前公布「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」的問卷調查及政策倡議書，後者名為「藝文香港2027+」。問卷顯示有三成半受訪者認為香港仍是「文化沙漠」；近六成半受訪者贊成香港需要制訂未來5年藝術文化政策及發展藍圖；六成半人支持創立文化藝術基金，更好支援文化藝術團體及從業員，推動文化產業的發展；近七成人贊成由政府推出文化消費券，針對學生及長者，讓他們用於參與及欣賞藝文活動。筆者參考了如西班牙等境外地區做法，建議可用消費券參觀博物館，也有一定金額用作購買文化藝術商品。

至於倡議書，筆者臚列了52點建議，其中一點是要善用好西九文化區這個世界級設施，藉西九文化區這個品牌，透過舉辦全球性大型盛事、區域性及地區性活動，打造香港成為中外文化藝術匯聚的世界級舞台。從境外經驗得知，財政獨立的西九文化區要達致收支平衡又要發揮文化藝術匯聚角色，並不容易，是以贊成可在吸納商業贊助方面更具彈性。

西九文化區現已啟用的設施有戲曲中心、自由空間劇場、M+，下月有故宮館，兩年後有演藝綜合劇場。筆者建議西九文化區管理局爭取境外著名藝團、劇團選擇西九作首演場地，並多舉辦文化藝術盛事和展覽、文博會，甚至亞洲建築年展。M+及故宮品牌與地區也可更好結合，特別是故宮文化熱潮，西九管理局應與地區及學校聯乘，舉辦文化藝術、教育活動或文物文化講座。另外，可逐漸恢復文化區內街頭表演活動。我們期待在眾志成城下，把文化區打造為世界級的文化藝術殿堂。