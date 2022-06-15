還有半個月，香港失智和渾噩時代便暫告一段落，但是否港人便已清醒了，看來也未必，絕不能只看到林鄭民調指數是歷任行政長官最低的一位，便以為港人清醒了。民主黨教育政策發言人強調「深層原因」促成「社會運動」，跟林鄭要搞「社會事件」外判研究不謀而合。上周立法會議員葉劉淑儀接受訪問，踢爆政府高層及有勢力人士，游說她支持接納採用「復和路線」、設立「復和專員」、推動「復和行動」解決2019年黑色暴亂問題，被她斷然拒絕，不失為香港要徹底止暴制亂的一道清醒劑和消毒藥。

葉劉曾任保安局局長，因推動23條立法折戟沉沙，毅然辭職自我外放留學進修，學成歸港再組黨參選立法會，畢竟見過世面和親歷政治鬥爭的驚濤駭浪，對「復和」主張一句回絕並予踢爆，有助清除各種形式的是非不分及含糊毒素的禍害，值得讚許。

「復和」的命題，本質和定義全錯。反修例變「反送中」運動，再升級為黑色暴亂的港版「顏色革命」，由口號到行動，都是你死我活的奪權鬥爭，何「和」之有？「復和」是混淆視聽，偷換概念，美化暴動暴徒暴行。美、英等「新八國聯軍」出錢出人出計，煽動策劃組織部署，「亞速營」悍將臨場指揮，千方百計不擇手段，制裁施壓港府官員、警員、法官，何和之有？

「復和」是林鄭政府推行綏靖主義失敗、投降妥協「媾和」失效後的變招，妄圖以「社會事件」混淆是非，以調解手段誤導公眾，用千多萬元外判「社會事件」研究等蒙混解套不成之後，又一軟對抗中央止暴制亂方針的骯髒爛招，妄想騙當局特赦暴徒。

香港要開歷史新篇，就必須把那些披着「復和」外衣的政治騙子和無視法治的狡猾狐狸公諸天下。