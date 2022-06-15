世道衰微，香港危矣。兩黑幫疑因毒品及賭場利益分贓不勻，喺中環蘭桂坊展開一幕驚心動魄嘅鬧市街頭斬人及開槍還擊！阿哥，就快慶回歸25周年，黑幫夥同南亞兵團公然上演「讓子彈飛」，事後差佬一連多日進行反罪惡調查，仲懸紅25萬元尋槍手下落！大佬呀！警方先被剃眼眉，事後更似扮無計，4人被捕都問唔出個究竟，O記究竟搞邊科㗎？連緝兇都要懸紅靠市民，O記不如索性摺咗佢冇咁眼冤啦！

呢，最近教育局局長話擔心年輕人「躺平」，但躺平係自己嘅問題，完全不危及社會，反而令人擔心嘅係年輕人有樣學樣，糾黨「行私刑」，最近網上討論區有兩段影片流出，顯示一名少女跪在地上，遭多名男女連環掌摑，合共打了至少30巴掌。事件引起網民熱議，而女事主父親察覺女兒情況，經了解而揭發事件並報警求助。

此外，元朗及屯門區於本月5日晚發生多宗風化案，4名年齡介乎21至27歲女子遭一名踏單車色狼施以「祿山之爪」，從後捏臀部，色狼得逞後加速駛離。屯門警區重案組經深入調查及翻查大量「天眼」片段後，成功鎖定色狼身份，並在旺角以涉嫌非禮拘捕一名年僅13歲男童。

香港救助兒童會早前有一項研究發現，青少年正面臨重大網絡安全風險，每10名中學生就有4名喺過去一年至少一次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗。事實上，本報早指出YouTube充斥色情影片卻缺乏監管，而涉及黑社會和暴力嘅影片亦欠篩查，除咗宣揚暴力，更有美化黑社會之嫌，嚴重影響兒童心智。呢，YouTube呢個不良平台宣淫販賤無王管，日子有功，依家荼毒青少年嘅衰嘢一一浮現啦！