目前，每天的新冠肺炎確診數目只有三位數，比高峰期大為回落。但近幾日確診數字又再回升，周一便有737宗陽性個案，包括近20宗懷疑涉及變種病毒株Omicron分支BA.2.12.1的本地個案，當中15宗源頭不明又遍及多區，情況不容忽視。

要點一：病毒繁殖率上升。港大感染及傳染病中心預計，每天的確診數目可能會在7‧1前回升到四位數水平。當中最讓人擔心的就是最新病毒的即時有效繁殖率平均值已升到2.03，也就是說，每名患者可傳染超過兩人，這是3個月來的新高。雖然目前入院、重症和死亡率等「嚴重指標」還沒有顯著升幅，但按照現時的上升趨勢，預計陽性個案數字可能會在7月1日前升至四位數，甚至每日多達3,000宗。

本港累計錄得約140宗BA.2.12.1本地個案，除了太古城麥當勞和會展的約54宗，其餘的約40宗個案源頭不明，地理分布又廣，竟多達15區。從醫學角度來看，這樣的個案分布形態屬於「散發性」，而不少患者又與其他個案沒有流行病學關連，所以社區裏應在某程度上存在為數不少的傳播鏈和隱形個案。

要點二：保持警惕，不可鬆懈。在目前確診數目有所回升的情況下，市民必須保持警惕，做好一直在做的防疫措施，不可鬆懈，否則就很容易引起疫情大規模爆發的第6波了。由於新冠病毒一般是通過空氣傳播，因此，保持個人衞生和避免前往人多擠迫地方等做法，仍然是預防冠狀病毒的好辦法。

跟患者接觸自然會增加感染機會，因此市民要盡量避免前往人多擠迫的地方。外出戴口罩可保護自己，減低患者在附近咳嗽時感染病毒的機會。另外，基本的衞生常識也不可忘記，例如打噴嚏時必須蓋住嘴、鼻，也不要用手觸碰眼、鼻、嘴，這都有助減低感染呼吸道病毒的風險。

而政府也必須努力提高市民疫苗接種率，如果政府不想出現第6波或第5波時長者染疫死亡率高企的情況，就應繼續鼓勵市民接種疫苗，也要盡快跟老人院和社區裏的長者中心合作，讓老人家知道接種疫苗是件生死攸關的大事情，絕不可掉以輕心。

要點三：避免染疫就不會出現「長新冠」。長新冠是一系列在急性感染新冠病毒後出現的症狀，涉及身體多個部分，它並不是由病毒直接引起，而是當新冠病毒入侵身體後，對多個不同器官造成損害而出現的，主要症狀包括疲乏、記憶力和注意力問題、肌肉疼痛和像呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和味覺或嗅覺喪失等的持續症狀。

根據本港醫學院的研究數據顯示，本港每4名康復者就有3人受長新冠困擾，而處理長新冠患者又會對醫療系統和經濟帶來沉重負擔。不感染病毒就不會有長新冠，因此，保持警惕對市民個人健康和社會整體福祉都有莫大的幫助。