功夫茶：亂防疫削弱競爭　排名升曇花一現

升喇升喇！功夫茶唔係指本港確診個案再破千宗，今趟升嘅絕對唔係豬乸戴耳環都拍手話靚話正！各位，有國際管理發展學院發布《2022年世界競爭力年報》，香港排名由第7位升至第5位，連升兩位，總之，擺脫咗個「柒」字，即使升一位或跌一級，功夫茶認為都值得飲杯！

各位，要評價競爭力，需要確定一個比較競爭力嘅群體。呢，喺亞洲地區，排名最高嘅經常係新加坡，今年排名第3位。要言之，新加坡嘅競爭力點都騎住香港，且經常保持前茅！人家就係夠穩定！當然，政府或者又會話，唔係愈排得前就愈巴閉，自己覺得「叻」就足夠！點講都好啦，功夫茶希望香港嘅競爭力，千祈唔好係八哥命，呢頭食呢頭屙！

呢，喺4個競爭力因素中，本港嘅「經濟表現」和「基礎建設」分別排15位和14位，雖較去年大升15位及2位，之但係始終處於中游位置；至於「政府效率」咯喎，更從全球第1位跌落第2位，「營商效率」亦由第3位跌至第7位；主要由於勞動力市場細項由第8位降至20位，以及取態和價值觀細項由第8位降至16位所致。有關年報指出，香港喺控制疫情和振興經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長等方面面臨挑戰。

阿哥，政府效率和營商效率下降就PK啦！呢嗱，被譽為改革開放「衝破思想禁錮的第一聲春雷」嘅深圳蛇口工業區，當年經濟騰飛就係得力於「時間就是金錢，效率就是生命」！香港最近幾年政治爭拗不斷，社會空轉，毫無效率和速度可言！「萬惡以不發展為首」，本屆政府燈火下樓台，卻吹噓甚麼「前人種樹，後人乘涼」，口水多過浪花，看在市民眼裏，還不是三斤豬頭，得把嘴！

疫慌下，經濟凋敝，加上治安不靖，中環槍擊案，事隔一周警方仍在懸紅緝兇急尋槍，種種原因都令唔少港人及企業要遠走高飛。香港面對人才、資金流失，連銀行家都話不容忽視！仲有更令人詬病嘅係防疫措施愈收愈緊，呢，從今日開始，要求酒吧、酒館等客人，需要持24小時內快測陰性結果證明才可以進入，措施引來網民熱議，反問如何證明該檢測係24小時內？又有網民指對庸官「神政策」見怪不怪，由要求游水戴口罩到禁止兩個家庭以上聚會等，都令人丈八金剛摸不着頭腦！

當然，仲有公院專科門診冇打3針禁睇醫生，被斥苛政擾民玩殘病人！總言之，政府防疫政策同全世界復常背道而馳！正如有學者認為，有關競爭力調查「滯後」，整體數據都係去年嘅，或未能反映第5波疫情對經濟嘅影響！唉，正當周邊地區紛迎客，獨是香港通關難；排名升可謂如浮萍，無根底！曇花一現，叻得幾耐吖！