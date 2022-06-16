正論：高鈉方包損健康　食不安心官之過

香港人為口奔馳，許多時候早餐吃一份三文治，下午茶又吃一份多士，貪其快捷方便又飽肚，而且屬健康之選，詎料事與願違，隨時病從口入。消委會測試發現，預先包裝方包整體鈉含量偏高，部分樣本的檢測結果更不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求。事實證明，港府推出形形色色的法例規管食品安全，但因為有法不依、不監不管，到頭來市民一樣食不安心。

消委會測試市面28款預先包裝的白方包及麥方包，整體平均鈉含量偏高，較4年前的同類測試分別上升百分之3.1及2.5。雖然未達到食安中心高鈉標準，但製作三文治時用兩片方包，已達世衞建議一般成人每日攝取上限兩成多，再加上芝士和火腿等，鈉攝入量更高。此外，總脂肪含量最高及最低的樣本相差近10倍，而且貴不等於好，以每片零售價計算，最貴一片方包索價26元，最便宜僅一元，計及多種營養的總評分，最便宜一款比最貴一款還要高。調查亦發現，4款方包未有在包裝標示成分表，有10款標示的某些營養素含量與檢測結果不符，有樣本的飽和脂肪酸含量比標示高超過九成，已交給食物安全中心跟進。由此可見，小小一片方包，潛藏不少健康危機。

眾所周知，進食過多鈉會增加患高血壓、心血管疾病及中風風險，對「三高」人士尤其不宜。是次調查結果，一方面令人驚覺方包原來不如想像中健康，另一方面反映港府對食品安全監管不足。實際上，港府早在2010年7月1日起，已執行《公眾衞生及市政條例》中的《2008年食物及藥物（成分組合及標籤）規例》修訂，除獲豁免項目外，所有一般預先包裝食物都必須附有營養標籤。有關規例推行已經12年，居然仍有商戶違規沒有在包裝上標示營養成分，或標示與實際數據不符，這不是港府一直以來疏於監管、胡混度日是甚麼？

隨着社會不斷進步，人們的健康意識不斷提高，不少人在購買預先包裝食品前，都習慣看一看標籤上的營養成分數據，並對所標示的數據不作懷疑。要不是消委會定期進行檢測，人們豈會知道某些食品標籤造假？然而，消委會並非執法機構，這反而是食環署、轄下食安中心以至海關的職責，特別是食環署和食安中心永遠後知後覺，每有問題食品流入市面，幾乎無一次由他們主動發現，幾乎每一次都是由外地、傳媒或消委會揭發。單是本報，已先後揭發標榜來自日本的盒裝即食生蠔在攤檔無牌擺賣，以及端午節糉葉含重金屬。更不必說，消委會揭出的問題食品不知凡幾，由「冇仔生」餅乾到致癌咖啡再到高鈉方包，不過是香港食不安心的冰山一角而已。

別人是知恥近乎勇，食環署及食安中心則是恬不知恥，失職塞責當成家常便飯。這就難怪，香港這個所謂美食天堂名不副實，早就淪為毒食天堂。這些年，抗生素三文魚、巴西腐肉、蘇丹紅禽蛋、孔雀石綠魚、塑化劑食品、過期肉、坑渠油、哮喘豬肉等輪番登場，市民命懸一線，都是拜食環官僚冇心冇肺冇靈魂所賜！