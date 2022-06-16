中國一帶一路倡議的重要性在於共商共建共享。歷史上絲綢之路對歐亞各國帶來巨大的效益。21世紀恢復，中國倡議並全力推動，其他各國從自身利益必然響應。不少的國家都主動用本國財力和外國貸款來建設國內一段絲綢之路的連接，用的名目可以有所不同，路線方向卻並無分別。中國的倡議是啟動了歐亞非各國的積極投入及參與。中歐班列便是出乎意料的大成功。

烏克蘭戰爭開始，歐洲美國對俄羅斯的制裁，中斷了俄羅斯作為中歐班列主通道的作用。烏克蘭以至波羅的海三國和白羅斯、波蘭也失去中歐班列的通道與樞紐的功能，對中歐班列和一帶一路的發展無疑帶來打擊。但歷史上絲綢之路靈活多變，一路不通，可衍生出更多的新路。現有的中歐陸路，本已有北、中、南三路，只是北路經俄羅斯，得泛西伯利亞鐵路之便，成了主道。現因俄羅斯受美歐制裁而不通，中路便可替代。中路所經國家更多，各國更爭相合作，與北路競爭。中歐班列短期可借中路替代，長期而言，各國相連的鐵路建設完成，可與將來恢復的北路競爭，也把中歐班列的路線網絡化至更大的覆蓋地區。

土耳其在建的Halkali-Kapikule鐵路，把伊斯坦布爾至保加利亞邊境連接的時速200公里的客貨高速鐵路在今年啟用，可加快由土耳其至巴爾幹半島、歐洲的中路運輸，標誌着土耳其銳意爭取成新絲綢之路的主幹的決心。且將會促使現時速度緩慢的區域鐵路，由巴基斯坦至伊朗、土耳其一線加快升級增建，也可增加已建成多年的BTK（阿塞拜疆——格魯吉亞——伊朗——土耳其）鐵路的連接作用。中國剛宣布建設的中吉烏中亞鐵路正是與之連接，貫通中路，由中國直通歐洲，不經俄國。今年3月格魯吉亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、土耳其四國協議加快建設跨裏海的國際交通走廊，定於2023年中成立合資公司，推動四國的鐵路交通銜接，目的是打通中國往土耳其及黑海各港口的交通，並在裏海區域接駁上印度、伊朗、俄羅斯建設國際南北貨運走廊，使中路可通往俄羅斯、波斯灣、印度洋，企劃心強大。

歐美對俄羅斯制裁不會長久。在取消對俄羅斯制裁之後，北路恢復，與擴建後的中路更形成廣大的交通網絡，使歷史絲綢之路通過的國家可再度發展起來，恢復歷史上的繁榮與文明。