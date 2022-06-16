日前報館轉來讀者電郵，摘錄如下：（港府）組閣形式已經很明顯，全面AO治港，這是更激進的西方化。流淚的在歐美愛國愛港人士特別希望你發聲，寫一篇AO真的可以讓香港破局，解決中央及市民關心的經濟民生疾苦嗎？早前議會對沖條例的投票已經看到了商界的實力，5票反對，12票棄權，應該看到泛民附體，又增加西方假日，故宮要收費，M+免費。我看過M+，看到後心在流淚，簡直是回憶我們國家過去發展貧弱的問題，明顯在貶低國家，這都是西方的組合拳。

楊潤雄去文化局，肯定加劇文化近西方了。政務司、財政司都是老人家來着，律政司一個無名小人物，諾丁漢的碩士，難道大律師真的沒有愛國的人嗎？鄧炳強、曾國衞、何君堯、梁美芬、麥美娟等人能力很強，都親中，難道在香港親中就不能升官進爵嗎？AO會更西方化，那融入國家大局不就成了一句口號嗎？難道中央放棄香港，作為棄子嗎？

這封電郵涉及香港管治的一個核心問題——AO治港，也即公務員中的政務官治港，這個問題近年已經提出引起議論，從回歸後的實際效果來看，AO治港和中央提出的「愛國者治港」是格格不入的。重者，會排斥「愛國者治港」；輕者，會陰乾，架空「愛國者治港」，是兩股道上跑的車。

平息黑暴，《港區國安法》實施，中央全面管治權要落在實處，「愛國者治港」唯一有資格治港之人，香港由亂而治、由治以興，進入一個變革和揭開新篇章的時期，大家都希望「AO治港」的問題必須盡快解決。不料，新一屆政府的組閣形式卻指向「全面AO治港」！是更激進的西方化。這說明甚麼？難道「AO治港」沒有問題嗎？不但沒有問題，還要加強而至「全面化」嗎？此其一。

二是覺得有問題，但形格勢禁，中央和港府都不能不依靠原有「治港」路徑，即使要改，也只能慢慢來嗎？明日續談。