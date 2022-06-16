美國通脹瀕臨失控，經濟前景凶多吉少，拖累全球金融市場劇烈震盪，上演了一場股匯債三殺戲碼，大有山雨欲來風滿樓之勢。英國《金融時報》最新調查報告顯示，近七成受訪經濟學家認為，美國經濟將在明年陷入衰退。但美國聯儲局還在自我安慰，聲稱可以在不嚴重衝擊經濟的情況下抑制通脹。是耶？非耶？正如去年聯儲局堅稱通脹只是「暫時性」一樣，分明是自欺欺人。

最不可思議的是，都這個時候了，拜登團隊在對華關稅問題上依然爭論不休。財政部部長耶倫和商務部部長雷蒙多贊成取消部分中國產品關稅以紓緩通脹，而貿易代表戴琪則持相反意見，雙方各執一詞，弄得拜登老頭舉棋不定，遲遲無法決斷。根據美國智庫早前的研究，取消所有關稅可能令美國通脹率降低1.3個百分點。姑勿論這個數據是否可靠，取消關稅對美國消費者最有利，這是顯而易見的道理，華府政客們到底是真糊塗還是裝糊塗？

其實中方倒是無所謂，美方是否取消關稅分別並不大，反正絕大部分關稅由美國消費者承受，中方大可冷眼旁觀。有種意見認為，現在是美方更急於重啟貿易談判，中方不妨慢慢來。這不是沒有道理，時與勢顯然都在中方這邊，既拖得起也耗得起。最重要的是，中國目前並沒有通脹壓力，不至於像美國那麼狼狽。

這些年華府一直試圖與中國全面脫鈎，將供應鏈逐漸轉移到其他國家，最近啟動的印太經濟框架就是衝着這個目的。但諷刺的是，美國市場對中國產品依賴程度不減反增，對華貿易逆差更是屢創新高。前一段時間，中國新冠疫情反彈，多個地區封城防疫，出口一度受阻，最受影響的可能就是美國，通脹率勢必繼續上揚，高處未算高。這反映了一個現實，美國不可能與中國全面脫鈎，起碼在可見的日子裏都做不到。

相反，中國似乎更有條件脫鈎。尤其當美國通脹瀕臨失控，可能不得不大幅加息而導致經濟衰退，中國則由於沒有通脹壓力，反而可以採取積極的財政措施來促進經濟。兩大經濟體的貨幣政策一緊一鬆，意味着經濟各走各路，也意味着全球資金將會加速東移，去美元化勢不可當，這也許才是美國最大噩夢。到時候，不是脫鈎勝似脫鈎，美國是否取消對華關稅，已經不重要了。