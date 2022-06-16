這個政府真倒顛！正當全世界早已走出疫情泥沼，生活復常，唯獨這個特區政府倒行逆施、顛三倒四。食衞局局長陳肇始聲稱，因應酒吧、酒館出現群組感染個案，酒吧、酒館、夜店及夜總會今日開始作出額外規定，光顧的客人必須持有24小時內快測陰性結果證明才可進入上述處所。連飲杯酒都要快測，香港的防疫政策還要落後到何時？

實際上，酒吧業一直備受當局針對，不僅被禁營業時間最長，補貼也是聊勝於無，現在又規定顧客必須進行快測，擺明刁難，難怪業界怨聲載道，甚至猜測港府對酒吧業極度仇視。多名專家均指出，新冠變種病毒已成風土病，難以杜絕；現在的新增個案絕大部分為輕症患者；即使單日確診個案升至破千宗，只要重症比例沒有增加，一樣可以將防疫措施鬆綁。觀乎競爭對手新加坡老早解除口罩令，確診個案並無大幅反彈，日韓連沒打針的旅客也歡迎，為何人家可以讓生活復常，只有香港不行，還要搞到商界雞毛鴨血、市民煩不勝煩？

最離譜的是，特區政府連長期病患者都不放過，本月中開始將「疫苗通行證」擴展至醫管局的非緊急服務，年長病人或長期病患者若要進入公院覆診，必須接種三劑疫苗，否則須以48小時內的核酸檢測無感染證明代替。這顯然是極度擾民之舉，堪稱玩殘基層病人。試想想，年老體弱者不想打針絕對可以理解，偏偏政府逼針無底線，他們不打針便要在每次覆診前花數百元做核酸檢測，時間和支出大增。到底一個政府有多仇恨自己的人民，才會想出這樣的惡法去刁難弱勢民眾？

林鄭在任5年，好事沒做半件，亂事壞事則一大籮，直到臨下台一刻仍然要殘民以逞，何苦來哉！