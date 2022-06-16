同樣是在今年6月10日，同樣在凌晨時分，中國境內發生了兩宗嚴重的刑事傷人案，一宗在河北省唐山市，一宗在香港中環區。前者是因為男、女兩群人口角，雙方一言不合，幾個彪形大漢就將兩名女子圍起來，打至遍體鱗傷，然後逃去。後者是兩群南亞裔黑幫分子互相仇殺，過程中有人動刀、動槍，傷人者事後也是馬上逃掉。

內地警方行事迅速，在6月11日，9名涉案男子全數被捕，落網時他們已逃到江蘇省去。反觀香港警方，雖然在案發後的第二天，也緝捕了幾個涉事者，但抓到小蝦，卻走掉了大魚，持槍者直至本文執筆的一刻，仍未落網。這個高度危險人物，至今仍然威脅着全港市民的生命安全。

論案件嚴重性，唐山市的一宗，遠比香港的輕微，但內地公安劍及履及，轉瞬間便已全面破案，博得全國老百姓拍掌叫好。如今河北省的警方再下一城，正在順藤摸瓜，要將其他的黑幫、惡霸連根拔起。相對之下，香港警察面對逃之夭夭的持槍兇徒，還是一籌莫展。

每年，香港警方動用的線人費高達上億元，今次開槍事件發生後，又懸紅25萬元緝兇。網是一張一張的撒出去，但所收回的，卻是空空如也，槍手如今仍是像羚羊掛角，無形無迹，市民又徒喚奈何？

偌大一隻羚羊是很難走掉的，甚麼掛角滅迹之說，在現實中根本不存在。如此矚目的一個持槍兇徒，竟然可以在鬧市中憑空消失，說穿了，或許是受人包庇所致。

再者，內地公安體制嚴謹，唐山市的案件，是交由廊坊市的警方去查，過程中確保公平、公正。在這方面，似乎又把香港的制度比下去了。