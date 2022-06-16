中環早前發生駭人聽聞的鬧市槍擊案，約8名包括南亞兵團在內的刀手向敵對幫派施襲，有人開槍還擊，雙方鳥獸散，除體胖身重的數名當場落網疑犯外，事發多日，警方的拘捕工作仍無寸進，更出動懸紅25萬港元的招數，呼籲市民提供涉案手槍或槍手下落。外界形容食慣大茶飯者會嫌棄篤灰回報太低、「無料到」，對警方的辦事能力嘩然。

賽局理論有囚徒困境之說，會否有疑犯玩成了「囚徒昆警」呢？既不供出同夥下落，也懶說出敵對幫派線索，擺出戲耍執法人員的態度，抑或「匪徒在手，答案已有」，但「繼續攤抖，想人自首」，期望不法之徒會良心發現自動投案，就像宗教一樣想人悔改？警方有反黑組、緝毒組，更有線人，竟然要懸紅緝兇，靠市民報料反罪惡，難怪各界議論紛紛，批評警方緝兇不力。

有消息指，警方其實已掌握涉案黑社會組織及槍手身份，但沒有高調拘捕該黑幫話事人，無法迫令黑幫交人。這真令人對「依家唔係事必要你講」又多了幾分領悟，是Police對待黑幫太Polite，還是有保護傘在包庇？就像回歸後法庭曾審理的有高級警司、警司，接受免費嫖妓作報酬，向黑社會提供警方掃蕩行動情報。是警方能力出問題，還是有人在扮嘢？或許廉署也應查個明白。

一宗涉及兩大黑幫為黃賭毒分贓不勻及爭奪地盤而起的開槍案件，說明了假難民治安毒瘤已經如癌症般擴散到香港心臟地帶，特首、保安局、警方高層好應主動就此案表達當局立場。然而，過去有人就着一宗未查明真相的女性報稱遭人性侵事件，揚言已聯絡警務處處長積極跟進，又強調特區政府會竭盡所能保護香港市民，現在實實在在的子彈橫飛，一干人等卻低調處理，實在奇哉怪也。