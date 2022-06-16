荃灣童黨欺凌12歲女童掌摑至少30巴，事件引起關注，擔心青少年的錯誤價值觀日後禍害社會。惟事件只屬「冰山一角」，若關注不足，有關風氣或一發不可收拾。家長固然有責任教導子女，但教師言傳身教對學生成長影響深遠。惟近年時有聽聞部分教師漠視欺凌，更有教師助長風氣，為不公搖旗吶喊。

反修例暴亂期間有教師涉襲擊遊客被捕，有老師發表仇恨和煽動言論荼毒學生，更有毒舌副校咒警員早死，亦有不少警員孩子受欺凌。過去3年，教育局共接獲502宗有關教師涉嫌違反專業操守的個案，有344宗與黑暴相關。至今不少家長仍認為懲處欠缺力度，當局應加強阻嚇力，確保教師的專業操守及言行須符合社會一般接受的道德標準。

近年香港亂局中，最令人沉痛惋惜的，莫過於深受攬炒思想毒害的青年，他們正值求學求知青春年華，卻因攬炒勢力滲透校園，鼓吹「違法達義」歪理邪說，令涉世未深的青年被洗腦，淪為黑暴爛頭蟀，摧毀大好前途，白費父母養育苦心，更辜負社會的期待。

立法會早前通過一項議案，要求提高處理教師專業操守投訴的透明度，公開個案詳細資料、成立教師操守諮詢委員會，處理牽涉教師專業操守問題的個案，並更新《教育專業守則》，加入《港區國安法》、《基本法》等法律要求，推進愛國教育。

唐代文學家韓愈提到：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」兒童及青少年是社會接班人，社會發展全賴他們的推動和建設。筆者期望政府與學校能致力培育兒童與青年成才，營造健康成長環境，使他們的潛能獲得充分發揮，為社會的未來鑄造牢固基礎。