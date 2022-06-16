飽受西隧高收費、紅隧和東隧卻擠塞的駕駛者及乘客，望穿秋水，終於望到西隧明年8月合約期滿，政府可以收回西隧的經營權。西隧營運以來，憑藉「建造、營運及轉移」的政府簽署合約模式經營，以達到企業利潤目標為最優先考慮，令西隧一直收取高昂的隧道費，從而不能發揮分流隧道繁忙交通的作用。對此，政府必須吸取沉重教訓，今後當局對重大交通基建的興建招標，還應否採用這樣得不償失的發展模式必須總結，立法會必須密切監管。

政府收回西隧經營權後，如何重新規劃3條過海隧道的交通流量安排及釐定收費計劃，直接影響香港市區的陸路行車交通，立法會交通事務委員會將於明天討論當局提出的徵收「塞車費」方案。該計劃是按整體交通流量，把平日劃分為3個不同收費時段：繁忙時段徵收附加「擠塞徵費」，一般時段收取「一般收費」，非繁忙時段則收取比「一般時段」較低的收費。總括而言，寓禁於徵，以「用者自付」的原則來處理道路擠塞的交通問題。付得起買路錢者，便無懼「擠塞徵費」；付不起買路錢者，便請使用公共交通工具過海。立法會宜充分深入貼地諮詢公眾，疏導和引領民意，勿未經審慎考慮便輕言支持，陷入誤區，引起不必要的民怨。

多年來全港最大的汽車交通運輸業總工會和業界，早已不斷批評政府當局漠視的士、貨車、小巴和小型貨車等「搵食車」的沉重隧道費負擔，各巴士工會也批評隧道費對巴士乘客是羊毛出在羊身上。對此，政府當局有責任讓「搵食車」，尤其單頭車主和老百姓看到收回西隧的好處，而不是「雞肋」。無論如何，政府的運輸政策也必須小心謹慎留意對中產階級的影響，必須考慮政策是否合理。