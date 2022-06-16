中環槍擊案，警方表現不濟彰彰明甚！各界議論紛紛，主要係批評警方緝兇不力，帶勇之人，完全畀唔到市民「披荊斬棘、永不折腰」嘅男子漢大丈夫形象！點解咁講呢，皆因警方案發後，只集中巡查娛樂場所，且並非持續性；再講吖！亦無重點打擊涉案黑幫嘅經濟來源，周身郁，扮忙碌，未能收到阻嚇作用！

警方無法迫令黑幫交人，只好懸紅25萬元，呼籲市民提供涉案手槍或槍手下落及消息。之不過懸紅25萬元，被批雞碎咁多完全「無料到」。咁又係，啲闊太名媛買個名牌包包，25萬恐怕都未出得大場面啦！有學者指警方撥作「線人費」在內嘅「酬金及特別服務」開支，每年耗逾億元公帑，對呢單中環槍擊案竟苦無線索，更需額外懸紅緝兇，阿哥，逾億元線人費，同倒錢落海有何分別？

港府施政無能，喺新冠肺炎疫情下，中港通關無望，兩年多來重創本港經濟和民生，搵食更難，加上治安立立亂，因此又再掀起新一波移民潮，有移民公司調查指近八成人，擬於兩年內移民！港人心酸棄城，若非哀莫大於心死都唔知點解釋？

講真，港人其實並非如此絕情，只要歲月靜好搵到三餐一宿，都未必咁決絕要遠走高飛！呢，陪着港人逾40年嘅珍寶海鮮舫「躍動港島南」失敗，無奈駛離香港。有唔少市民紛紛趕去緬懷當年情，有人話幾十年前喺度擺結婚酒，依家「老夫老妻」仍然恩愛，能不感到歲月如歌？有人用相機、畫筆錄下其輝煌身影！老朽好多年前亦與前妻在此食過生日飯，如今鬢髮已白，齒亦搖落無數，只感「千古興亡，百年悲笑」，獨回望舊事前塵，一生人竟然冇乜嘢可以「犧牲」，驀然回首，兩手空空，愧對妻兒子女，因為一個仙都留唔到畀佢哋！