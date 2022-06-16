詩聖杜甫有一首詩《聞官軍收河南河北》，以至於「初聞涕淚滿衣裳」「漫卷詩書喜欲狂」。而最近幾天，各大網站熱搜頭條，都被河南河北包攬，網民則被氣得流淚、抓狂。先是河北唐山9名暴徒，在燒烤店騷擾毆打素不相識的女子，警方則包庇縱容。事件被曝光發酵後，唐山當地各種實名投訴舉報警匪勾結的事件出現井噴，其輿情之洶湧，不亞於又一場大地震。

或許是看到河北獨木難支，鄰省河南主動出手「相救」。眾多河南村鎮銀行的儲戶，健康碼被標成了紅碼。在內地嚴厲的防控措施下，只有持綠碼才能出行、就餐、購物。若是紅碼，則寸步難行。按流程，只有大數據監測到用戶去過疫情高風險區，才會出現紅碼。而很多儲戶，人根本都不在河南，卻是紅碼天上來。原因在於河南村鎮銀行已陷入危機，為了阻止儲戶提款，便使出了這一齷齪招數。

兩起事件看似不同，但究其根源卻是一樣的。那就是官府視法律如廢紙，根本毫無法治環境科研，各種野蠻之人、殘暴之政，自然層出不窮。河南此舉可謂開了惡劣的先河。健康碼是防疫的重要措施，卻被當成了隨心所欲箝制百姓的「電子鐐銬」和「刁民證」。就算那些欠債不還的「老賴」，無非是被限制乘坐高鐵、飛機，駕駛私家車仍暢通無阻；而將血汗錢存入銀行無法取出的百姓，卻因為紅碼寸步難行。何況，這紅碼牽涉衞健、公安、交通、鐵路、電訊等眾多部門，絕非一個銀行所能指揮的。

這兩年，內地有許多老百姓因改動健康碼被拘留、罰款、列入失信紀錄的案例。如今，河南當地卻動用龐大的政府機器公然造假。這眾目睽睽之下的違法行為，至今卻無人問責追究。官府帶頭知法犯法，卻妄談甚麼法治社會、營商環境，簡直是既當婊子又立牌坊，滑天下之大稽，荒人間之大謬。

再說唐山，9名暴徒被曝光罪行纍纍，而唐山政府又何嘗不是劣迹斑斑。就在前不久，唐山遷安市，公然以防疫為名，勒令居民交出自己鎖匙，且用鐵線封門。儘管在輿論壓力之下，當地取消了這一「新政」，卻暴露了管治者毫無法治觀念，也沒有任何敬畏之心。

這種行為，其實與暴徒毆打女子的邏輯是一樣的，都是恃強凌弱，弱肉強食，靠拳頭話事。政府能肆意欺壓百姓，匪徒自然也敢視百姓如草芥。禮崩樂壞，綱紀廢弛，官府往往對壞人和稀泥，甚至官匪勾結、蛇鼠一窩，對好人則大逞淫威。這就不難理解，如今河北舉報腐敗層出不窮；也就不難理解，為何河南從鄭州暴雨數百人困死地鐵，到強制全民核酸檢測，再到隨心所欲亂賦紅碼。

苛政叢生，強力維穩，掩蓋問題，為的是保住官僚的烏紗帽，受苦的都是遵紀守法的良民。要彰顯法治威力，不要總拿小嘍囉當替罪羊，請從嚴懲河北黑警、河南紅碼開始。