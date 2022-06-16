世界視線：拜登訪沙終成行　雙標自摑頂硬上

俄烏戰爭爆發後原油價格急升，美國總統拜登曾致電沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼，希望對方增產以穩定供應，但慘吃閉門羹。經歷連番波折，白宮終於宣布拜登下月將展開其上任以來首個中東之行，期間出訪沙特、以色列及約旦河西岸。有美媒放風指，華府打算重置美沙關係，暗示不再追究沙特王室在沙特異見記者卡舒吉遇害一案的責任，可謂「誠意」十足。

白宮近日才以「專制及不民主」為由，阻止古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜出席美洲國家峰會，但同一時間卻安排和沙特的國事訪問。要知道在美國大選期間，拜登曾咬牙切齒地形容穆罕默德‧薩勒曼是殺人兇手、沙特是「賤民國家」，甚至承諾要讓沙特王室成為「社會棄嬰」。但如今他卻若無其事地訪問沙特，並繼續高唱民主之歌，雙重標準力度之大，實在令人拍案叫絕。

拜登上台前大打人權牌痛斥沙特；上台後認為石油產業不再重要，因美國有頁岩油，於是一方面撤出中東，一方面在歐洲點火引爆俄烏戰爭。惟原油價格不斷創新高，華府只好致電海合會，希望油組國增產以填補美國國內供應缺口；又不惜放下身段欲往兩大死對頭委內瑞拉和伊朗處「撲油」。堂堂超級大國食相變得如此難看，難怪拜登民望屢創新低，民主黨中期選舉恐怕也凍過水。

現時美國通脹及油價升至多年新高：5月通脹率為8.6%，創40年新高；上周全國平均汽油售價首次突破每加侖5美元水平；肉類食品價格普遍較去年上升一倍，以致民眾怨聲載道。有美國官員透露，拜登在決定出訪沙特前，本來不太願意放棄自己的競選承諾。可是在國內巨大壓力下，人權這個時候真的算不上甚麼，拜登無奈也要「打臉」親自前往中東，尋找對方協助。

在起行之前，國內輿論、維權人士甚至民主黨人，已對他口誅筆伐，斥其是「雙標政客、恬不知恥」。即使拜登最終抵達利雅得，兩國關係能否修補也是疑問，也自然影響到沙特會否增產原油，以解華府燃眉之急。而當他回到國內，仍有揮之不去的新冠疫情、接二連三的槍擊事件、墮胎權之爭等社會棘手難題有待解決。